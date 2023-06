Reprodução - 03.06.2023 Passageiros andam nos trilhos do trem após falha na Linha 11-Coral da CPTM

Neste sábado (3), passageiros que estavam na Linha 11-Coral da CPTM precisaram desembarcar nos trilhos após uma falha interromper a circulação de trens entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a CPTM, a circulação entre esses pontos está interrompida desde as 10h50 devido a uma falha no equipamento que leva energia elétrica da rede aérea para os trens.

Após o ocorrido, a companhia pediu que os passageiros utilizassem a Linha 3-Vermelha do Metrô, que também atende as duas estações — percurso que está sendo feito de forma gratuita.

"A equipe de manutenção está atuando para normalizar o sistema o mais rápido possível e a CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos", informou em comunicado.

Ainda não há previsão de normalização do sistema.

Nas redes sociais, algumas pessoas compartilharam registros das estações lotadas e de passageiros aguardando os trens.

Situação da cptm linha 11 parada pic.twitter.com/GTHBjI4KTp — Pablo Henrique (@PabloEnhrique) June 3, 2023

Que raiva da @CPTM_oficial , linha 12 lenta e 11 com problema, quem mora no alto tiete se lasca sempre, pelo amor de Deus — Fabio Ramos (@f07_97) June 3, 2023

@CPTM_oficial , problema na parte elétrica entre Tatuapé e Itaquera, mas deixar a linha 11 sentido Itaquera até Estudantes na forma de espera do sábado com esse problema no trecho é falta de bom senso. #sp1 pic.twitter.com/V3uJCPOIFS — 🅟🅐🅤🅛🅞 RAMOS (@PAULO1206) June 3, 2023

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.