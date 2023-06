Reprodução/redes sociais Criminoso desarmou policial e atirou contra dois agentes

O homem que conseguiu desarmar e atirar contra dois policiais militares durante abordagem na Zona Leste de São Paulo, na última quinta-feira (1º), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Dario Gabriel Costa Viveiros, de 25 anos, passou por uma audiência de custódia nessa sexta-feira (2) e, na ocasião, a Justiça converteu a prisão dele em preventiva, ou seja, não tem prazo determinado para terminar.

Ele havia sido preso no dia do crime e foi reconhecido pela mãe dele na delegacia, a partir das imagens capturadas pelas câmeras de segurança, que mostram o momento do ocorrido.

O homem foi condenado por tráfico de drogas e estava foragido por três meses. Ao ser detido, ele negou estar envolvido com tráfico.

O caso

Viveiros reagiu durante uma abordagem policial em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram ele desarmando um dos agentes e atirando contra dois PMs.

Um PM foi ferido na cabeça e o outro no abdômen. Depois do incidente, o homem que atirou contra os policiais fugiu, assim o outro suspeito que também estava sendo abordado com ele.

Viveiros foi preso na mesma região cinco horas após o crime. O adolescente que estava com ele na abordagem foi apreendido, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

A arma que pertencia ao policial foi encontrada com um terceiro suspeito, que havia escondido o objeto. Ele também foi preso.

