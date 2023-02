Julia Passos/Divulgação Fluminenses elegeram 46 deputados para o próximo mandato

Após cerimônia de posse dos 70 deputados estaduais eleitos no Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa (Alerj) nesta quarta-feira , o clima esquentou com a disputa para ocupar o cargo da presidência da casa legislativa.

Rodrigo Bacellar e Jair Bittencourt, ambos do PL e integrantes do primeiro escalão do governo de Cláudio Castro, brigam pela presidência da Alerj.

Essa será a primeira prova de fogo de Cláudio Castro em seu governo, já que seu secretariado foi nomeado em consideração a Bacellar no comando da Alerj.

O governador se reuniu com 42 parlamentares que se comprometeram a votar em Bacellar, atual secretário estadual de Governo, mas com a candidatura de Bittencourt o jogo se reordenou.

Em caso de vitória de Bacellar, a Mesa Diretora será formada com Pedro Brazão (União), Tia Ju (Republicanos), Doutor Deodalto (PL), Valdecy da Saúde (PL), Pedro Ricardo (PP), Val Ceasa (Patriota) e Giovani Ratinho (Solidariedade). E Rodrigo Amorim (PTB) deve ser o indicado para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Em caso de vitória de Bittencourt não há composição definida, porém Célia Jordão (PL) e um integrante do PT teriam vaga na Mesa e a presidência da CCJ ficaria com o PL.

