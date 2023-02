Reprodução - 02.02.2023 Barricada na Vila Aliança, em Bangu, na manhã desta quinta-feira (2)

Na manhã desta quinta-feira (2), a Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza uma operação na Zona Oeste da cidade contra uma quadrilha de roubo de cargas e veículos .

A ação dos Policiais Civis das Delegacias de Roubos e Furtos de Cargas e da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFC e DRFA), com apoio de diversas Delegacias Especializadas e da CORE, prenderam seis suspeitos e recuperaram 20 carros e seis motos roubadas na Vila Aliança, em Bangu.

Ao perceberem a movimentação, os criminosos usaram ônibus como barricadas e ateavam fogo em objetos para dificultar a passagem dos policiais no local da operação, por volta das 7h30 da manhã.

A Vila Aliança se tornou uma das bases operacionais de uma das maiores facções criminosas do estado do Rio, segundo investigações.

Ainda segundo a polícia, a comunidade da Zona Oeste é a responsável pelo fornecimento de armas (fuzis, pistolas e granadas) para a prática de roubos de veículos e de cargas, que são cometidos em diversas regiões, como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Bairros das Zonas Sul, Norte, Oeste, e também na Região Metropolitana – Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense.

