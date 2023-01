Reprodução Redes Sociais Daniel Mascarenhas tinha 31 anos, era guia turístico e praticante de corridas de rua

Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial próximo registrou a ação de duas mulheres que roubaram e mataram um guia turístico no Centro do Rio , na madrugada da última quarta-feira (4).

Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, de 31 anos, voltava do trabalho por volta das 2h, quando reagiu a tentativa de assalto das criminosas que estavam em uma moto sem placa lhe apontaram uma arma .

O homem chegou a entregar uma bolsa e o celular , mas depois reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com a dupla. A garupa da moto, enquanto Daniel briga com uma das mulheres, esfaqueai-o várias vezes.

Divulgação Polícia Civil Mulheres suspeitas de cometer latrocínio no centro do Rio de Janeiro

Mesmo ferido, Daniel chegou a recuperar a bolsa que levava e se afastou das mulheres. Mais à frente, pediu ajuda a um taxista que presenciou toda a ação, mas arrancou com o carro e foi embora, não prestando ajuda.



Segundo a Polícia, Daniel foi encontrado morto na Praça da República , a poucos metros de onde foi esfaqueado, quase em frente ao Hospital Souza Aguiar .

Equipes da Delegacia de Homicídios ouviram testemunhas, e segundo os depoimentos, as mulheres tentaram convencer as pessoas de que Daniel era o criminoso e que tinha agredido as duas.

