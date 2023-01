Divulgação/Polícia Civil Jovem Camilla Maria Barbosa dos Santos é suspeita de fingir ter câncer para aplicar golpes em Morrinhos

A polícia civil de Goiás investiga Camilla Barbosa por ter supostamente 'inventado' que estava com câncer e realizado campanhas para financiar os custos do suposto tratamento oncológico. A jovem de 27 anos foi indiciada pela Polícia Civil em Morrinhos, no sul de Goiás.

Camilla chegou a gravar vídeos onde raspa o próprio cabelo, para fazer campanhas de arrecadação. Além de amigos nas redes, Camilla teria enganado ex-namorados e ex-sogras.

Leia também Catadora que passou faixa para Lula sofre ataques por fotos na Europa

A jovem teria feito vídeos e fotos deitada em macas no hospital durante sessões de quimioterapia . O Hospital Araújo Jorge alega que Camilla nunca foi paciente e reitera que a jovem foi expulsa da unidade por não ter autorização para entrar na instituição.

Leia também Janja mostra Palácio da Alvorada 'deteriorado' após saída de Bolsonaro

A unidade hospitalar informou em nota que Camilla nunca foi paciente. A jovem se defendeu das acusações e disse à polícia que estava com câncer, foi curada mas, depois descobriu que a doença ressurgiu.

Leia também Dona de mansão em que Bolsonaro está hospedado nos EUA recebeu auxílio

As investigações encontraram documentos e exames na casa da suspeita, contudo nenhum dos exames constataram câncer. A polícia indiciou Camila por estelionato.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.