Reprodução/Grupo Globo - 23.08.2022 Candidato ao governo do Rio não quer dividir a sociedade

O candidato a governador do Rio pelo PSB, Marcelo Freixo, disse em entrevista ao podcast "Desenrola, Rio" do g1, que o apoio de candidatos ao Senado, através de sua aliança com PT pode ser arriscado.

“É perigoso ter dois candidatos, a gente pode acabar tendo prejuízo eleitoral”, disse enquanto explicava o atual momento do Rio.

Os candidatos em questão são Alessandro Molon e André Ceciliano. Porém, Freixo vê o apoio dos dois à sua candidatura como um ponto positivo - juntamente a aliança com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Isso está completamente pacificado. A lei permite e nós 'temos' dois candidatos. Alessandro Molon é meu amigo de faculdade, meu amigo de partido, a gente trabalha junto, que é candidato pelo PSB com apoio do PSOL e da Rede. E nós temos o André Ceciliano candidato na nossa coligação, com PT, PCdoB e PV. Acho perigoso ter dois candidatos, porque a gente pode acabar tendo prejuízo eleitoral. Mas tenho os dois melhores candidatos do Rio e os dois me apoiam. E a aliança não foi desfeita, com Lula, que é o mais importante", comentou.

Entenda:

Antes da oficialização das chapas, o nome colocado pelo PSB ao Senado, Alexandre Molon, sofreu pressão tanto de Freixo quanto do PT, para que retirasse sua candidatura.

A medida, que seria em prol do petista André Ceciliano, ex-presidente da Assembleia do Rio, não vingou. Entretanto, os dois foram oficializados candidatos.

Sobre a escolha do ex-prefeito César Maia (PSDB) com vice na chapa ao Palácio Guanabara, Freixo compara a união com o tucano com a aliança entre Lula e o ex-governador por São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB).

Há diferenças com Maia disse Freixo, 'mas elas são mínimas perto do que tem em comum'. Ele vê os acordos como sinal de “maturidade, responsabilidade com o Rio de Janeiro”.

