Reprodução Sul e Sudeste têm previsão de elevação nas temperaturas

Após um final de semana de muito frio, as temperaturas na cidade de São Paulo e stão em uma tendência de alta gradativa ao longo desta semana, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).



Enquanto na quarta-feira (24) os termômetros devem atingir a máxima de 23°C e a temperatura mínima de 13°C, na quinta-feira a capital paulista pode registrar até 26°C no período da tarde.

A sexta-feira deve ser mais um dia com uma tarde quente e ensolarada em São Paulo. A temperaturá máxima será de 27°C, e a mínima de 15°C.

E essa elevação na temperatura também deve ser registrada no Rio de Janeiro. Os termômetros marcarão máximas de 26°C na quarta, 27°C na quinta e 28°C na sexta. As mínimas variam entre 14°C e 16°C até o final da semana.

Previsão para a região Sul

Na região Sul os destaques ficam por tarde das capitais do Rio Grande de Sul e do Paraná. A temperatura máxima registrada em Porto Alegre na quarta-feira será de 23°C, chegando a 28°C na sexta, de acordo com o Climatempo.

Em Curitiba, dados do Inmet apontam que os termômetros da cidade devem marcar uma máxima de 21°C amanhã. Já na sexta, a previsão é de que a temperatura chegue a 25°C.

Os gaúchos devem experimentar temperaturas mínimas que giram em torno de 13°C e 17°C, enquanto os termômetros paranaenses registrarão mínimas de 10°C, 11°C e 12°C.



Previsão para o final de semana

O final de semana será ensolarado em toda a região Sudeste, com destaque para o Rio de Janeiro, onde os termômeros devem registrar a máxima de 33°C no domingo (28).

Em Belo Horizonte a temperatura mais alta também deve ser registrada no domingo, 29°C, enquanto São Paulo terá essa mesma temperatura máxima no sábado.

No Sul, destaque para a amplitude térmica em relação às máximas que serão registradas no final de semana. No sábado os termômetros devem marcar até 29°C, mas no domingo a tempertura mais alta deve cair para 14°C. AS mínimas serão de 16°C no sábado e 11°C no domingo.

