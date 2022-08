Divulgação/TV Globo - 27.08.2018 Ciro Gomes na bancada do Jornal Nacional ao lado de William Bonner e Renata Vasconcellos

Nesta terça-feira (23), será a vez de Ciro Gomes (PDT) participar da sabatina do Jornal Nacional. Aliados não possuem qualquer preocupação com o desempenho do presidenciável em relação aos temas que serão colocados em discussão, porque sentem o ex-governador do Ceará muito bem preparado e conhecedor profundo do plano de governo. Porém, há grande temor com a forma em que o presidenciável irá tratar Renata Vasconcellos.



A campanha de Ciro identificou que o maior defeito do candidato, segundo eleitores que se manifestam nas redes sociais, é a forma que dialoga com as jornalistas. Nas sabatinas da GloboNews e do Roda Viva, o pedetista as interrompeu inúmeras vezes, muito mais do que os entrevistadores.

No programa da TV Cultura, por exemplo, Gomes chegou a bater boca com Vera Magalhães, deixando-a completamente desconfortável e constrangida. Ela afirmou que foi impedida duas vezes de fazer a atração “girar” – termo usado para que outros colegas possam perguntar ao entrevistado.

“Por que essa hostilidade toda?", chegou a reclamar Ciro. “Não, não é hostilidade! O senhor que foi hostil comigo. Tentei lhe interromper umas duas vezes”, rebateu a apresentadora. Poucos minutos depois, a irmã de Vera enviou uma mensagem preocupada com o clima do programa.

“Roberta é minha irmã que mandou mensagem dizendo que ele [Ciro Gomes] está brigando comigo", explicou a jornalista. "Não briguei não, é um debate de ideias", retrucou o pedetista.

Esse tipo de episódio é o que deve ser evitado, segundo a campanha do presidenciável. Em 2018, o candidato precisou se defender de acusações de machismo por causa da declaração que realizou em 2002, quando disse que o “melhor papel” da atriz Patrícia Pillar era “dormir ao lado dele”. Na ocasião, os dois eram casados.

Ciro se desculpou e reconheceu que sua declaração foi machista. No entanto, a imagem negativa pairou sobre sua campanha e ele precisou responder o tema por diversas vezes.

No Jornal Nacional, sua equipe o orientou a escutar atentamente as questões levantadas por Renata e evitar ao máximo interrompê-la.

