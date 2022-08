Reprodução/redes sociais Adolescente grávida é imobilizada por PMs no Distrito Federal

Policiais militares derrubaram e imobilizaram uma adolescente de 16 anos, grávida de três meses, no Distrito Federal na madrugada da última segunda-feira (22). A abordagem ocorreu após confusão motivada pelo cancelamento de última hora de uma festa de rodeio na região do Riacho Fundo. O festival, marcado para 19, 20 e 21 agosto, teve o último dia cancelado apenas cerca de seis horas antes do início das apresentações.

Clientes insatisfeitos com o cancelamento foram à bilheteria da festa exigir reembolso. Na confusão, um homem teria derrubado a grade da Administração Regional do Riacho Fundo, o que fez com que os PMs avançassem contra o público.

Em entrevista a TV Globo do DF, a jovem contou que se irritou com os agentes. Ela diz ter sido atingida por gás lacrimogêneo enquanto segurava no colo o sobrinho de dois anos. A adolescente, que preferiu não se identificar, afirmou ter ficado "indignada" e que os policiais "não estavam nem aí" para o fato dela estar grávida e com uma criança.

Pouco tempo depois, quando o sobrinho já estava com outro parente, a adolescente foi cercada e imobilizada no chão pelos policiais. Imagens compartilhadas por testemunhas mostram que algumas pessoas que estavam na região tentaram se aproximar para ajudar a jovem, porém foram afastadas pelos PMs, inclusive por meio de gás de pimenta.

A adolescente contou à TV Globo que após ter sido imobilizada, com um dos policiais pressionando suas costas com o joelho, sentiu dificuldade para respirar. Ela passou por um exame de corpo de delito e a família decidiu abrir um boletim de ocorrência.

"Pensei que eu ia morrer, porque ele estava me pegando tão forte, com o joelho, que eu acho que se ele ficasse mais três segundos daquele jeito eu ia desmaiar", disse a jovem.





Em nota oficial, a PM afirma que a adolescente se virou para os policiais e os xingou. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).



Leia a nota da PM na íntegra:

“A Polícia Militar realizava policiamento no Evento Circuito do Cerrado de Rodeio, quando o locutor anunciou que não haveria mais rodeio. Neste momento, as pessoas começaram a deixar o local, porém, algumas permaneceram em frente à bilheteria. Essas pessoas começaram a reivindicar o dinheiro de volta e com a força que empregavam nos portões, acabaram derrubando.

A PMDF se deslocou ao local, onde havia mulheres e crianças e tentou restabelecer a ordem, bem como para que ninguém fosse ferido. A ordem foi desobedecida, dentre as pessoas envolvida, e uma jovem se virou para os policiais e desferiu vários xingamentos chamando pelo nome e dizendo ser um “policialzinho de merda”, “filho da puta”, “corno”, “safado”, entre outros xingamentos com palavras obscenas, ao mesmo tempo em que tentava agredir com socos e pontapés.

Foi dado voz de apreensão à adolescente, onde houve resistência, reagindo ainda com mais golpes de socos, pontapés e xingamentos, sendo necessário utilização da força necessária para conter a adolescente. Para encerrar a situação de tumulto, foi solicitado apoio policial em outras áreas tamanho a dificuldade. A adolescente foi conduzida à DCA”.

