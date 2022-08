Reprodução Caso foi registrado na 36ª DP do Rio

Um líder religioso está sendo investigado pela Polícia Civil por importunação sexual contra uma fiel. O crime aconteceu na Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, o caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz) e os agentes estão ouvindo testemunhas e coletando informações para esclarecer os fatos.

Em depoimento, a vítima declarou que o pastor havia ido na casa da mesma para fazer uma oração. Ela estava de olhos fechados quando percebeu um movimento estranho e, ao abrir os olhos, viu que o pastor estava com o pênis para fora da calça. O filho de seis anos da vítima estava no local e presenciou a cena.

“A investigação ainda está no início. Estamos juntando mais informações, reunindo mais elementos e tentando identificar outras vítimas para corroborar ao depoimento dessa senhora e tomar medidas em relação a ele.”

A vítima comunicou o ocorrido à polícia no último domingo (31). O caso está sendo investigado pela 36ª DP (Santa Cruz).



“É preciso que as vítimas denunciem. No início as pessoas não falam e realmente é difícil. Pelo fato do cara ser pastor, as pessoas não falam, porque acham que os outros não vão acreditar. Mas quando uma vítima fala, começam a aparecer outras.”

