Reprodução / Redes Sociais Turista morreu ao cair de penhasco nos Andes

A servidora do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Maria Lucia Paternostro Rodrigues, que morava no Distrito Federal e passava férias no Peru , morreu ao cair de um penhasco nos Andes, na última segunda-feira (1º).

De acordo com amigos da vítima, o acidente ocorreu enquanto ela fazia uma trilha no penhasco. O corpo da servidora só foi encontrado ontem, já que se trata de uma área de difícil acesso e o resgate ainda está em processo.

Depois, ele deve ser encaminhado para Lima, capital do Peru, mas ainda não há informações sobre o envio ao Brasil. A mulher deixou um filho de 12 anos.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Humberto Martins, lamentou a morte da funcionária e disse que ela se destacava pela dedicação ao trabalho e pela gentileza e prestatividade com os colegas.

"O Tribunal da Cidadania está de luto! Expressamos nossa absoluta tristeza pela partida da nossa valorosa servidora Maria Lucia Paternostro Rodrigues. Ela honrou e dignificou não apenas o STJ, mas também todo o Poder Judiciário e o sistema de Justiça. A sua história de vida é um exemplo de entrega com excelência e amor à causa da cidadania brasileira. Que Deus, em sua misericórdia infinita, conforte e fortaleça todos os familiares e amigos", disse.

