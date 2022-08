Reprodução A esquina da Rua Frei Henrique com a Avenida Dom Helder Câmara, na Piedade, Zona Norte da cidade, onde o delegado Geovan Salomão de Omena foi roubado

O delegado da Polícia Civil do Rio Geovan Salomão de Omena, adjunto da 27ª DP (Vicente de Carvalho), teve o carro, a arma e a carteira roubados, no início da madrugada do último sábado, dia 30, na esquina da Rua Frei Henrique com a Avenida Dom Helder Câmara, na Piedade, Zona Norte da cidade. Ele estava com a mulher comprando uma refeição em uma lanchonete quando o casal foi abordado por três criminosos com pistolas.



De acordo com Omena, os bandidos estavam em um Polo prata, parado atrás do Cretta do policial.

"A ação aconteceu muito rapidamente. Mas, graças a Deus, foi só um susto e está tudo bem", disse o delegado, em entrevista ao GLOBO.

Reprodução O delegado da Polícia Civil do Rio Geovan Salomão de Omena, adjunto da 27ª DP (Vicente de Carvalho), que foi roubado





O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade), que investiga o roubo e realiza diligências para identificar e prender os criminosos. Na tarde de sábado, o veículo foi recuperado na Rua Pompilho de Albuquerque, no Encantado, também na Zona Norte do Rio.





