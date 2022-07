Reprodução Carro explode enquanto abastecia em posto de combustíveis





Na manhã desta terça-feira (26), um carro explodiu no momento em que abastecia em um posto de combustíveis no bairro São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento em que ocorreu o incidente.

O automóvel estava parado para abastecer o tanque. As imagens mostram o motorista fora do veículo, abrindo o porta-malas, quando ocorreu a explosão.

Explosão de carro em posto de combustível deixa dois feridos no Rio pic.twitter.com/YefCFIuc3W — Fatos Regionais (@onaiaan) July 26, 2022





Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho. A equipe médica realizou uma cirurgia. O estado dele é grave.

Uma mulher também foi socorrida, sendo levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

O carro e a cobertura sobre as bombas de combustíveis do posto foram destruídos. Nenhum frentista se feriu.

Os funcionários do posto dizem que a explosão ocorreu no cilindro de gás do veículo, que se encontrava em má conservação.

Foi preciso interdita uma das faixas da Rua Vinte e Quatro de Maio para que o Corpo de Bombeiros realizasse o trabalho. Por volta das 11h, o trânsito já estava normalizado.

Fiscais da prefeitura, da empresa de gás Naturgy e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também foram ao local.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .