Reprodução Instagram Queiroz publica foto em futebol neste domingo

Fabrício Queiroz, pivô do escândalo da rachadinha e ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PL), convocou bolsonaristas para a convenção do PL , que aconteceu neste domingo (24) para homologar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. O braço-direito dos Bolsonaro, no entanto, não apareceu no evento e postou foto jogando futebol.

O ex-policial militar se coloca como pré-candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PTB de Roberto Jefferson.

No sábado (23), Queiroz convocou seus seguidores para o evento de hoje no Maracanãzinho. "Precisamos de patriotas para comparecer ao grande evento", diz a legenda.

O ex-assessor não foi visto no evento.