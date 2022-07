Agência Senado Romário

O senador Romário (PL-RJ) foi vaiado ao ser apresentado na convenção nacional do Partido Liberal, realizada neste domingo, no Rio de Janeiro.

Líder na corrida para reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro, o ex-jogador foi um dos diversos parlamentares que estiveram presentes no Maracanazinho para acompanhar o lançamento de Jair Bolsonaro como candidato à reeleição como presidente.

A pouco mais de dois meses das eleições, Romário de 30% das intenções de voto. Em seguida, surgem Marcelo Crivella, do Republicanos, tem 11% das menções; Alessandro Molon, do PSB, 9%; Clarissa Garotinho, do União, e Daniel Silveira, do PTB, 6% cada um. André Ceciliano (PT) é citado por 4% do eleitorado.

Os dados são da pesquisa feita pelo Ipec (ex-Ibope) para medir a intenção de votos no Rio de Janeiro, encomendada pela Associação Rio Indústria. A pesquisa foi realizada com 1008 entrevistados de 31 municípios. Sua margem de erro é de 3 pontos.