Marcelo Freixo (PSB-RJ) terá Cesar Maia como vice





Nesta sexta-feira (22), o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) anunciou que o ex-prefeito Cesar Maia (PSDB) será seu candidato a vice-governador na corrida pelo Palácio Guanabara.

“É uma honra ter Cesar Maia ao meu lado como pré-candidato a vice-governador. Cesar é um gestor experiente e será fundamental na reconstrução do Rio de Janeiro. O momento é de união e foco no trabalho para que todas as famílias possam viver e prosperar em paz”, escreveu Freixo no seu perfil do Twitter.

A aliança estava sendo desenhada desde o começo de junho, mas havia um impasse na federação PSDB-Cidadania. O partido de Roberto Freire tinha como intenção apoiar Rodrigo Neves (PDT) ao governo fluminense. Porém, após uma reunião na última terça (19), ficou definida que as duas siglas embarcarão na campanha do pré-candidato do PSB.

Agora Freixo trabalha nos bastidores para dar um ponto final no atrito entre seu partido e o PT. O PSB mantém a indicação de Alessandro Molon para ser candidato ao Senado, enquanto o Partido dos Trabalhadores afirma que o combinado entre as duas legendas era a candidatura de André Ceciliano.





Lula enviou um vídeo para o presidente da Alerj confirmando seu apoio a ele . O PT adiou a convenção que ocorreria na próxima segunda (25) para confirmar a aliança com Freixo.

