Nesta sexta-feira (22), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a afirmar que seu candidato ao Senado no Rio de Janeiro é o presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), André Ceciliano (PT). A posição do pré-candidato à presidência ocorre no mesmo período em que o Partido dos Trabalhadores suspendeu a convenção para oficializar o apoio a Marcelo Freixo ao governo fluminense.



Em vídeo enviado ao deputado, o petista reafirmou que Ceciliano será o único candidato ao Senado apoiado por ele no estado. Essa é uma resposta para a insistência do PSB em manter a pré-candidatura de Alessandro Molon para o cargo de senador.

“O senador que nós temos no Rio de Janeiro é André Ceciliano, atual presidente da Assembleia Legislativa, um companheiro que fez um verdadeiro milagre como presidente da Assembleia, unificando a Assembleia, ajudando todos os prefeitos do Rio de Janeiro, ajudando as universidades e fazendo aquilo que o Estado deveria fazer e não fez”, disse Lula.

Muito obrigado pela confiança, presidente @lulaoficial . As pessoas aqui do Rio, como em todo o Brasil, querem de volta o seu trabalho contra o desemprego, a fome e a injustiça social. Eu nunca saí do seu lado. E juntos, mais uma vez, vamos lutar para trazer de volta a esperança. pic.twitter.com/BQYx0DVyW7 — André Ceciliano (@AndreCeciliano) July 22, 2022





No dia 7 de julho, o ex-presidente participou de um ato no Rio ao lado de Freixo e Ceciliano, deixando claro que apoiaria os dois, descartando totalmente a chance de estar no mesmo palanque que Molon.

Freixo também destacou que, em sua chapa, estaria o presidente da Alerj porque, na visão dele, é preciso de um candidato ao Senado que seja de total confiança do ex-presidente da República.

Porém, Molon insiste em manter seu nome . O argumento usado por ele é que está em segundo lugar nas pesquisas, enquanto Ceciliano não consegue passar da quarta colocação.

O PT faria uma convenção para confirmar o apoio a Freixo no dia 25 de julho. No entanto, a sigla decidiu adiar o evento para poder solucionar o impasse . O diretório petista acusa o PSB de ter traído o acordo e há chance das duas siglas romperem no estado fluminense.

