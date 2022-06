Reprodução Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, ao lado da família

O corpo de duas mulheres foi encontrado em um apartamento de luxo no Flamengo, na Zona Sul do Rio, no fim da tarde desta quinta-feira. As vítimas foram encontradas por bombeiros que foram acionados para um incêndio no local, situado na Avenida Rui Barbosa, um dos principais endereços do bairro.

Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e Alice Fernandes da Silva, de 51, estavam carbonizadas e degoladas. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) já se encontra na residência, realizando os primeiros trabalhos de investigação. Ainda não há maiores informações sobre as circunstâncias do crime.





Parentes de Alice contaram que ela trabalhava como diarista para Martha Maria, visitando o apartamento três vezes por semana. Ela prestava serviços para a idosa há mais de 20 anos. Martha Maria deixou duas filhas e três netos.

O Corpo de Bombeiros informou que o primeiro chamado ocorreu às 16h55, relatando o incêndio no 12º andar do Edifício Murca. Homens dos quartéis do Catete e do Humaitá dirigiram-se ao local, onde acabaram encontrando as duas mulheres mortas.

Já o Centro de Operações (COR) da Prefeitura do Rio divulgou, no início da noite, que uma faixa da Avenida Rui Barbosa estava interditada devido à ocorrência. De acordo com o comunicado, além dos bombeiros, a Polícia Militar também encontrava-se no endereço.

FLAMENGO | Incêndio em imóvel na Av. Rui Barbosa ocupa uma faixa da pista, na altura do N° 460. Bombeiros e PM no local. Trânsito sem retenções. #zonasul pic.twitter.com/UCmGDiB7ul — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 9, 2022





