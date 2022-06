Divulgação/Twitter Alberto Fernández Fernández critica falta de Cuba, Venezuela e Nicarágua na Cúpula das Américas

Como era esperado, em seu discurso na IX Cúpula das Américas , o presidente da Argentina, Alberto Fernández, questionou a ausência dos países excluídos do encontro pela Casa Branca (Cuba, Nicarágua e Venezuela).

Ele condenou, ainda, o bloqueio econômico a Cuba e sanções aplicadas contra a Venezuela de Nicolás Maduro.

“Cuba suporta um bloqueio de mais de seis décadas imposto nos anos da Guerra Fria, e a Venezuela tolera outro, enquanto uma pandemia que assola a Humanidade acaba com milhões de vidas “, disse o chefe de Estado argentino, que é representante, também, da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac).





Segundo Fernández, medidas deste tipo (bloqueios e sanções) “buscam condicionar governos, mas, na prática, afetam seus povos”.

“Definitivamente teríamos gostado de ter outra Cúpula das Américas. O silêncio dos ausentes nos interpela. Para que isso não volte a acontecer, gostaria de deixar bem claro que o fato de ser país anfitrião da cúpula não implica ter a capacidade de impor um "direito de admissão" sobres países do continente”, frisou o presidente argentino.

Fernández disse, em recado ao presidente americano Joe Biden, que “é hora de mudar as políticas herdadas do governo anterior (de Donald Trump).

