Maira Coelho / O Dia Disparo ocorreu durante briga de trânsito

Um policial militar atirou em um homem na Avenida Cesário de Melo, em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio, no último domingo. O disparo foi feito durante uma briga de trânsito, enquanto Ailson da Silva, de 59 anos, parava o carro para desacoplar a "carrocinha" que estava carregando. O crime foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).

Ao G1, o filho da vítima informou que o policial, que estava sem farda, parou em um veículo ao lado do carro de Ailson e começou a xingá-lo, quando sacou a arma e efetuou o disparo contra a vítima, atingida na barriga.

Outros policiais militares foram acionados e ao chegarem ao local do crime, o policial que atirou em Ailson vestiu a farda. Segundo testemunhas, ele se recusou a entregar a arma.

Ailson passou por cirurgia e está internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a situação dele é grave.

Em nota, a Polícia Militar informou que, no domingo, policiais militares do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência e que o PM autor do disparo foi preso.

A corporação informou ainda que, no local do crime, "a equipe verificou que um policial militar que estava a caminho do 40º BPM para início do seu plantão de serviço, havia realizado disparo de arma de fogo após desentendimento verbal com populares".

E acrescentou que "um homem foi encaminhado para o Hospital Municipal Rocha Faria (Ailton depois foi transferido para o Salgado Filho) e a ocorrência teve registro na 35º DP.

