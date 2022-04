Reprodução - 21.04.2022 Raquel, de 10 anos, sofreu acidente com carro alegórico da Em Cima da Hora

Logo após saber da morte de Raquel Antunes da Silva , 11 anos, no início da tarde desta sexta-feira (22), amigos fizeram homenagens à menina nas redes socias. Raquel sofreu um acidente em um carro alegórico da escola Em Cima da Hora na Sapucaí, na noite da última quarta-feira, dia 20.

"Descanse em paz, Raquel, você está em um lugar melhor agora", escreveu uma amiga.

"Por que você subiu naquele carro, Raquel? Primeiro uma perna amputada, agora a triste noticia que você faleceu. Deus dê muita força pra sua mãe e toda familia", disse outra.

As mensagens foram escritas no último post de Raquel, feito horas antes do acidente.

A criança passou ontem por uma cirurgia de oito horas no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, em que foi amputada a perna direita. Após a operação, ficou em estado gravíssimo. Imagens após o acidente mostram marcas de sangue, carro alegórico arranhado e chinelos que seriam da menina.

A morte foi confirmada pela direção do Hospital Municipal Souza Aguiar, por meio de nota enviada pela Secretaria municipal de Saúde (SMS). O óbito aconteceu às 12h10 desta sexta.