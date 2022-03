Flickr - 28.03.2022 Apagão no centro do Rio atinge Aeroporto Santos Dumont

Um apagão atingiu o Centro do Rio no início da noite desta segunda-feira, deixando pontos importantes da região sem luz, como o Aeroporto Santos Dumont e o prédio da Alerj — onde uma pessoa chegou a ficar presa por seis minutos no elevador, mas foi socorrida por brigadistas.

A falta de energia afetou a iluminação da pista do aeroporto carioca. Alguns aviões que tinham previsão de pouso perto do momento em que o local ficou sem energia tiveram de dar algumas voltas até conseguirem aterrissar.





A ocorrência aconteceu por volta das 19h20 da noite e durou cerca de 22 minutos, de acordo com a Light. Ainda de acordo com a concessionária, o trecho impactado com a falta de luz foi do aeroporto até a Lapa, atingindo ruas como Almirante Barroso e República do Chile.

A Light informa que o fornecimento de energia na região já voltou ao normal.

