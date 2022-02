foto: EPA Tempestade causou vários deslizamentos de terra em Petrópolis

O número de mortos em Petrópolis , na Região Serrana do Rio de Janeiro , subiu para 181, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Na segunda-feira (21), as buscas realizadas pelas equipes de resgate entraram no sétimo dia , mas elas precisaram ser interrompidas em função de uma forte chuva. As autoridades locais apontam que ainda há pouco mais de 100 pessoas desaparecidas.

A tempestade que destruiu parcialmente Petrópolis, também conhecida como Cidade Imperial, provocou quase 650 deslizamentos de terra. O município ainda registrou diversos alagamentos.

Um mutirão de coleta de DNA para tentar identificar e localizar pessoas desaparecidas na cidade foi organizado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. No total, dezenas de famílias que fizeram boletim de ocorrência de desaparecimento vão ser chamadas para a ação.

De acordo com os dados da Defesa Civil, o pior desastre provocado pelas chuvas em Petrópolis havia sido em 1988, quando 171 indivíduos faleceram em virtude de uma tempestade que destruiu a região.