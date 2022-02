Tânia Rêgo/Agência Brasil - 20.02.2022 A ONG Ação da Cidadania recebe doações para as vítimas das chuvas em Petrópolis

Desde a última semana, quando a cidade de Petrópolis foi arrasada pelas fortes chuvas , a ONG carioca Ação Cidadania está na cidade para ajudar as vítimas da tragédia. Entre quarta e quinta-feira, quando as equipes chegaram ao local, foram distribuídas mais de 110 toneladas de comida e água.

E, para auxiliar nesse trabalho, a instituição abriu uma campanha de financiamento coletivo na Kickante , que foi selecionada pelo iG Causas . Por meio da vaquinha virtual, é possível doar qualquer valor por PIX, cartão de crédito ou boleto.

A ONG estima a distribuição de mais de mil refeições prontas para consumo por dia. Só no sábado (18), quando o último balanço foi feito, 8 toneladas de kits de higiene, 500 refeições, frutas, 1000 colchões e 1000 mantas foram distribuídas.

Clique aqui para colaborar com R$ 15

Outras 50 toneladas de material arrecadado com shoppings e supermercados devem chegar à cidade serrana ainda nesta semana.





A Ação Cidadania trabalha desde 1993 no combate à fome no país. Em dezembro, lançou a campanha SOS enchentes para levar donativos para pessoas afetadas em diversas partes do país, como São Paulo, Maranhão, Tocantis, Pará e Bahia.

Ajude as vítimas de Petrópolis com a doação de R$ 30

"O que estamos vendo é uma grande de rede de solidariedade em todo o país desde que iniciamos a campanha SOS Enchentes Brasil. Nosso galpão vem recebendo doações de água, ração para animais, material de higiene, fraldas infantis dentre outros. Esses são itens de extrema necessidade no momento. O que chega na nossa sede já é encaminhado direto para a serra, coordenado com nosso time que está no local da tragédia", explica Rodrigo “Kiko” Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.

O grupo também é apoiado por empresas de diversos seguimentos, que além de contribuir com as doações para Petrópolis, também disponibilizaram suas sedes como pontos de arrecadação.

Apoie a Ação Cidadania com R$ 100

As doações estão sendo feitas também no galpão da Ação da Cidadania (Rua da Gamboa, 246, Gamboa - RJ). Para outras informações e pontos de coleta, acesse www.acaodacidadania.org.br .

A campanha SOS Enchentes ajude Petrópolis foi selecionada pelo iG Causas, parceria do iG com a plataforma de financiamento coletivo Kickante para apoiar iniciativas que combinem com o DNA do Portal, sejam elas nas áreas sociais, educacionais, tecnológicas ou empreendedoras. Em apoio às vítimas de Petrópolis, as taxas da Kickante foram zeradas e 100% do valor arrecadado será destinado para as ações da Ação Cidadania em Petrópolis. Para conhecer e ajudar outros projetos, visite a página do iG Causas .