MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, sem vetos, o projeto de lei complementar sobre medidas de ajuste fiscal, aprovado no Congresso Nacional. A sanção foi publicada em edição extra do "Diário Oficial da União, nesta terça-feira (24)

A Câmara dos Deputados aprovou a proposta na noite desta segunda-feira (23), sem alterações em relação ao texto aprovado pelo Senado na última quarta-feira (18). A intenção era acelerar a tramitação e evitar que a proposta retornasse para apreciação dos senadores.

Foi a primeira medida fiscal apresentada pelo governo Lula com compromisso de controlar as contas públicas. E o próximo pacote deve ser enviado ao Congresso ainda neste ano, já que o presidente Lula autorizou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a avançar na elaboração de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com novas medidas de ajuste fiscal.

Dessa vez, o foco deve ser despesas obrigatórias, com alterações nas regras relacionadas aos gastos com saúde, educação e emendas parlamentares.

Entenda a lei

A lei sancionada por Lula prevê medidas para reduzir despesas e ampliar a arrecadação, com economia estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027.

Uma das principais medidas é a ampliação em 10% do corte linear de incentivos e benefícios tributários concedidos a diferentes setores da economia. Somado à redução de 10% aprovada no fim de 2025, o percentual acumulado chega a 20% em dois anos.

O texto também autoriza o Executivo a limitar o uso de créditos tributários por empresas para compensar outros impostos devidos à Receita Federal em períodos de contenção de gastos.

Outra mudança envolve o cálculo do piso constitucional da saúde. Até 2030, a receita do imposto sobre a exportação de petróleo deixará de integrar a base de cálculo de despesas obrigatórias vinculadas à arrecadação. A alteração pode reduzir em cerca de R$ 9 bilhões os recursos destinados à área em 2027.

A legislação também estabelece um limite de crescimento real de 2% para as despesas públicas nos períodos em que o governo precisar conter gastos para cumprir a meta fiscal. Atualmente, o arcabouço fiscal permite aumento real entre 0,6% e 2,5% ao ano. O Executivo também poderá bloquear recursos mesmo quando a projeção fiscal estiver dentro da margem inferior de tolerância da meta.

Outra alteração amplia as possibilidades de contingenciamento, mecanismo utilizado para bloquear recursos do Orçamento. Além das despesas discricionárias, gastos obrigatórios que não estejam previstos na Constituição Federal também poderão ser bloqueados.

A lei ainda modifica a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para permitir que até 40% dos recursos não utilizados de fundos públicos no ano anterior sejam destinados ao pagamento de despesas constitucionais. Ficam protegidos contra o remanejamento os recursos de saúde, educação, segurança pública, seguridade social e desenvolvimento social, além dos repasses a estados e municípios.

No funcionalismo público, o texto estabelece prazo de até 60 dias para que o Congresso Nacional regulamente os pagamentos acima do teto constitucional, atualmente em cerca de R$ 46,3 mil. A medida trata dos chamados supersalários e dos benefícios conhecidos como penduricalhos, mas não determina a extinção imediata desses pagamentos.

A legislação também reduz pela metade os repasses anuais da União a estados e municípios previstos na Lei Kandir. Criada em 1996, a norma estabeleceu a isenção do ICMS sobre produtos e serviços destinados à exportação. Como a desoneração reduz a arrecadação dos governos estaduais, foram instituídas transferências federais para compensar parte dessas perdas. Com a nova regra, os valores destinados à compensação cairão de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões por ano até 2030.

Por fim, a lei permite que o governo exclua da meta fiscal de 2026 até R$ 10,5 bilhões em despesas extraordinárias com subsídios econômicos a produtores e importadores de diesel. Os recursos estão relacionados a medidas adotadas para conter a alta dos combustíveis em meio aos impactos da guerra no Oriente Médio.