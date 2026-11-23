Bruno Spada / Câmara dos Deputados Plenário da Câmara, em sessão extraordinária

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta segunda-feira (23), o projeto de ajuste fiscal do Governo Federal. A proposta, aprovada pelo Senado na semana passada, prevê medidas para reduzir despesas e ampliar a arrecadação, com a meta de alcançar um superávit primário de cerca de R$ 18,7 bilhões em 2027.

Desde o trâmite no Senado, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos) vem afirmando que a proposta seria apreciada com prioridade assim que chegasse na Câmara. Motta defende a importância de garantir o ajuste econômico.

"Nós precisamos garantir um ajuste econômico e fiscal mais robusto para o país, para que tenhamos um ambiente saudável e condições de continuar protegendo socialmente quem mais precisa", afirmou em suas redes sociais.

A votação ocorreu após a Câmara aprovar, por 353 votos sim a 128 contra e 5 abstenções, o regime de urgência que permitiu levar o projeto diretamente ao Plenário, sem passar pelas comissões temáticas. A oposição tentou adiar a discussão, mas o pedido foi rejeitado por 347 votos a 127, com sete abstenções. O relator Mauro Benevides Filho (União) havia apresentado parecer favorável à proposta, sem sugerir mudanças no texto do Senado.

A proposta

O projeto aprOvado pelos deputados reúne medidas para reduzir despesas e ampliar a arrecadação, com economia estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027.

A projeção considera tanto o aumento da arrecadação quanto o controle das despesas e se refere ao chamado resultado primário, a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta antes do pagamento dos juros da dívida.

Entre os itens do texto, está uma mudança no arcabouço fiscal para permitir ao governo fazer bloqueios adicionais de despesas para alcançar a meta fiscal e, a partir do ano que vem, reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento dos gastos acima da inflação nos anos em que forem adotadas medidas de contenção.

O projeto também reduz benefícios tributários, permite adiar parte dos repasses a estados e municípios previstos na Lei Kandir e estabelece prazo de 60 dias para o Congresso regulamentar os pagamentos acima do teto do funcionalismo público, atualmente de R$ 46,3 mil.

O texto aprovado pelo Senado reduz de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões os repasses previstos na Lei Kandir em 2027. O acordo estabelece uma recomposição gradual dos valores nos anos seguintes, até 2030, após negociações com a oposição para evitar que parte das compensações fosse transferida para governos futuros.

Na proposta original do ajuste fiscal, o governo reduzia esse repasse do valor atual de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão por ano, e adiava o restante do pagamento de forma parcelada entre 2031 e 2037.

A alteração foi fruto de um acordo com a oposição. A medida atendeu a uma preocupação dos governadores, que teriam menos recursos do orçamento federal como compensação da Lei Kandir.

Em vigor desde 1996, essa lei isentou empresas exportadoras de produtos agropecuários e industrializados do pagamento do ICMS, um tributo estadual, com o objetivo de estimular as exportações e a competitividade dos produtos brasileiros.

Como a isenção prejudicou a arrecadação estadual, a União ficou de garantir as compensações, que nunca ocorreram de forma regular.

Desde 2020, no entanto, a legislação assegurou repasses do governo federal aos estados no valor de R$ 4 bilhões por ano, até 2037. A reforma tributária promulgada em 2023 elimina o ICMS e mantém a isenção para produtos destinados à exportação