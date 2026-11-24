Saulo Cruz/Agência Senado Plenário do Congresso Nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a avançar na elaboração de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com novas medidas de ajuste fiscal que deve mirar despesas obrigatórias, alterando regras relacionadas aos gastos com saúde, educação e emendas parlamentares.

A iniciativa é tratada pelo governo como uma segunda etapa do esforço de controle dos gastos públicos e deve ser encaminhada ao Congresso Nacional ainda em 2026.

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, confirmou nesta terça-feira (24) que o governo prepara o texto da PEC com estimativa de impacto no Orçamento de 2027 na ordem de R$ 20 bilhões. Segundo Moretti, Lula autorizou e participa das discussões sobre as medidas.

Animada com a vitória recente no Congresso, que aprovou o pacote fiscal do Governo Federal com o texto-base praticamente sem alterações, a equipe econômica acredita que esta segunda etapa possa ser apreciada no Senado e na Câmara ainda antes do fim do ano.

Somada às propostas de ajuste já aprovadas, o governo acredita que a PEC vai colaborar com o aumento da capacidade de controle das contas públicas e dará mais segurança ao cumprimento da meta de resultado primário. Isso sem atingir programas sociais ou compromissos de campanha do presidente reeleito em outubro.

Discussão cautelosa

No entanto, apesar da empolgação, o governo reconhece que a tramitação de uma mudança constitucional pode enfrentar resistências políticas e econômicas.

Por isso, a ordem é que as discussões sobre a PEC sejam conduzidas com cautela, diante da possibilidade de oposição de parlamentares e de reações negativas do mercado financeiro.

Enquanto o pacote de ajuste fiscal tramitava no Congresso, o dólar bateu nos R$ 6 e o Ibovespa acumulou perdas seguidas, por conta da desconfiança dos investidores em relação à medida.

Além disso, durante a negociação do primeiro pacote, houve divergências dentro do próprio PT.

Mas a intenção é aprovar as medidas fiscais ainda neste ano, considerando que, a partir de 2027, o Congresso possa apresentar maior resistência.

Primeiro pacote segue para sanção

O projeto de lei aprovado pela Câmara na noite desta segunda-feira (23), em sessão extraordinária, foi encaminhado à sanção presidencial e reúne medidas que podem gerar uma economia de até R$ 56,1 bilhões em 2027, segundo estimativas do governo.

Entre as principais mudanças estão a redução de incentivos e benefícios tributários, alterações nas regras de utilização de créditos fiscais e mudanças na forma de cálculo de determinadas despesas públicas vinculadas à arrecadação, como o piso constitucional da saúde.

Uma das principais medidas estabelece um corte linear de 10% em benefícios tributários concedidos a diferentes setores da economia. O texto também autoriza o Executivo a limitar o uso de créditos tributários para compensar outros impostos devidos à Receita Federal.

Outra alteração prevê que, até 2030, a arrecadação com o imposto sobre a exportação de petróleo deixe de ser considerada no cálculo de determinadas despesas obrigatórias, como ocorre atualmente.

O projeto também modifica as regras de crescimento dos gastos públicos. Pelo a rcabouço fiscal em vigor, as despesas federais podem aumentar acima da inflação entre 0,6% e 2,5% ao ano, conforme o desempenho das receitas.

Com a mudança, nos anos em que o governo precisar adotar medidas de contenção para cumprir a meta fiscal, o limite de crescimento das despesas será de 2% acima da inflação.