O Senado aprovou o texto principal da proposta para um ajuste fiscal durante uma votação realizada nesta quinta-feira (12). O projeto traz medidas para reforçar o controle das contas públicas, conter despesas e ampliar a arrecadação federal.
Foram 45 votos a favor e 31 votos contra. As mudanças tentam controlar a dívida pública a partir do próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O objetivo do Governo Federal é conter e tentar estabilizar a dívida pública, preservando as políticas sociais.
O texto aprovado foi um substitutivo do senador Eduardo Braga (MDB) e contou com mudanças significativas ao projeto apresentado inicialmente pelo senador Jaques Wagner (PT).
Com as medidas previstas no projeto, o Senado espera uma melhora de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027.
Esse número representa a diferença entre as receitas e as despesas do governo, sem considerar os juros da dívida pública. De acordo com o Senado, quando a arrecadação supera os gastos, há um superávit primário.
Veja o voto de cada senador:
- Alan Rick (Republicanos): Não
- Alessandro Vieira (MDB): Não
- Ana Paula Lobato (PSB): Sim
- Angelo Coronel (Republicanos): Não
- Astronauta Marcos Pontes (PL): Não
- Beto Faro (PT): Sim
- Camilo Santana (PT): Sim
- Carlos Fávaro (PSD): Sim
- Carlos Portinho (PL): Não
- Carlos Viana (PSD): Não
- Chico Rodrigues (PSB): Sim
- Cid Gomes (PSB): Sim
- Ciro Nogueira (PP): Não Votou
- Cleitinho (Republicanos): Não
- Confúcio Moura (MDB): Sim
- Damares Alves (Republicanos): Sim
- Daniella Ribeiro (PP): Sim
- Davi Alcolumbre (União): Presidente
- Dr. Hiran (PP): Não
- Dra. Eudócia (PSDB): Sim
- Eduardo Braga (MDB): Sim
- Eduardo Gomes (PL): Sim
- Efraim Filho (PL): Não
- Eliziane Gama (PSD): Sim
- Esperidião Amin (PP): Não
- Fabiano Contarato (PT): Sim
- Fernando Dueire (PSD): Sim
- Flávio Arns (PSB): Sim
- Flávio Bolsonaro (PL): Não
- Giordano (Podemos): Ausente
- Hamilton Mourão (Republicanos): Não
- Humberto Costa (PT): Sim
- Irajá (PSD): Não
- Ivete da Silveira (MDB): Sim
- Izalci Lucas (PL): Sim
- Jader Barbalho (MDB): Sim
- Jaime Bagattoli (PL): Não
- Jaques Wagner (PT): Sim
- Jayme Campos (União): Sim
- Jorge Kajuru (PSB): Não
- Jorge Seif (PL): Não votou
- Jussara Lima (PSD): Sim
- Laércio Oliveira (PP): Sim
- Leany Lemos (PSB): Sim
- Lucas Barreto (PSD): Não
- Luis Carlos Heinze (PP): Não
- Magno Malta (PL): Não
- Mara Gabrilli (PSD): Não
- Marcelo Castro (MDB): Sim
- Marcio Bittar (PL): Não
- Marcos do Val (Avante): Não
- Marcos Rogério (PL): Não
- Nelsinho Trad (PSD): Sim
- Omar Aziz (PSD): Sim
- Oriovisto Guimarães (PSDB): Não
- Otto Alencar (PSD): Sim
- Paulo Paim (PT): Sim
- Plínio Valério (PSDB): Sim
- Professora Dorinha Seabra (União): Sim
- Randolfe Rodrigues (PT): Sim
- Renan Calheiros (MDB): Sim
- Renan Filho (MDB): Sim
- Renzo Braz (PP): Sim
- Roberta Acioly (Republicanos): Sim
- Rogério Carvalho (PT): Não votou
- Rogério Marinho (PL): Não
- Romário (Sem partido): Sim
- Sargento Reginauro (PSDB): Não
- Sergio Moro (PL): Não
- Sérgio Petecão (PSD): Sim
- Soraya Thronicke (PSB): Sim
- Styvenson Valentim (Podemos): Sim
- Teresa Leitão (PT): Sim
- Tereza Cristina (PP): Não
- Vanderlan Cardoso (PSD): Não
- Veneziano Vital do Rêgo (MDB): Sim
- Wellington Fagundes (PL): Não
- Weverton (PDT): Sim
- Wilder Morais (PL): Não
- Zenaide Maia (PSD): Sim
- Zequinha Marinho (Podemos): Não
Ainda restam quatro pontos, os destaques das propostas, para serem analisados. Eles trazem possíveis alterações nos textos e os senadores devem ser votados na próxima terça-feira (17).
Assim que o processo de votação for concluído, a proposta segue para a análise da Câmara dos Deputados.
Governo poderá bloquear mais despesas
Uma das principais mudanças permite ampliar o bloqueio de gastos federais para alcançar o centro da meta fiscal. Atualmente, o governo dispõe de uma margem de tolerância no cumprimento desse resultado.
O projeto também prevê que o crescimento real das despesas fique limitado a 2% ao ano, em vez dos atuais 2,5%, nos exercícios em que forem acionadas as medidas de contenção fiscal.
A restrição não representa uma redução automática de todas as despesas. Sua aplicação depende das condições previstas na proposta, e os gastos protegidos pela Constituição continuam sujeitos às garantias legais.
O governo também poderá utilizar parte dos saldos disponíveis de recursos vinculados, respeitando as exceções estabelecidas para determinadas áreas.
Embora o governo tenha anunciado inicialmente um efeito de até R$ 60 bilhões em 2027, os cálculos apresentados durante a tramitação apontam uma melhora de R$ 43 bilhões a R$ 54 bilhões no resultado primário, que considera receitas e despesas sem incluir os juros da dívida.