Ton Molina/Agência Senado Senadores reunidos no plenário

O Senado aprovou o texto principal da proposta para um ajuste fiscal durante uma votação realizada nesta quinta-feira (12). O projeto traz medidas para reforçar o controle das contas públicas, conter despesas e ampliar a arrecadação federal.

Foram 45 votos a favor e 31 votos contra. As mudanças tentam controlar a dívida pública a partir do próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O objetivo do Governo Federal é conter e tentar estabilizar a dívida pública, preservando as políticas sociais.

O texto aprovado foi um substitutivo do senador Eduardo Braga (MDB) e contou com mudanças significativas ao projeto apresentado inicialmente pelo senador Jaques Wagner (PT).

Com as medidas previstas no projeto, o Senado espera uma melhora de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027.

Esse número representa a diferença entre as receitas e as despesas do governo, sem considerar os juros da dívida pública. De acordo com o Senado, quando a arrecadação supera os gastos, há um superávit primário.

Veja o voto de cada senador:

Alan Rick (Republicanos): Não

Alessandro Vieira (MDB): Não

Ana Paula Lobato (PSB): Sim

Angelo Coronel (Republicanos): Não

Astronauta Marcos Pontes (PL): Não

Beto Faro (PT): Sim

Camilo Santana (PT): Sim

Carlos Fávaro (PSD): Sim

Carlos Portinho (PL): Não

Carlos Viana (PSD): Não

Chico Rodrigues (PSB): Sim

Cid Gomes (PSB): Sim

Ciro Nogueira (PP): Não Votou

Cleitinho (Republicanos): Não

Confúcio Moura (MDB): Sim

Damares Alves (Republicanos): Sim

Daniella Ribeiro (PP): Sim

Davi Alcolumbre (União): Presidente

Dr. Hiran (PP): Não

Dra. Eudócia (PSDB): Sim

Eduardo Braga (MDB): Sim

Eduardo Gomes (PL): Sim

Efraim Filho (PL): Não

Eliziane Gama (PSD): Sim

Esperidião Amin (PP): Não

Fabiano Contarato (PT): Sim

Fernando Dueire (PSD): Sim

Flávio Arns (PSB): Sim

Flávio Bolsonaro (PL): Não

Giordano (Podemos): Ausente

Hamilton Mourão (Republicanos): Não

Humberto Costa (PT): Sim

Irajá (PSD): Não

Ivete da Silveira (MDB): Sim

Izalci Lucas (PL): Sim

Jader Barbalho (MDB): Sim

Jaime Bagattoli (PL): Não

Jaques Wagner (PT): Sim

Jayme Campos (União): Sim

Jorge Kajuru (PSB): Não

Jorge Seif (PL): Não votou

Jussara Lima (PSD): Sim

Laércio Oliveira (PP): Sim

Leany Lemos (PSB): Sim

Lucas Barreto (PSD): Não

Luis Carlos Heinze (PP): Não

Magno Malta (PL): Não

Mara Gabrilli (PSD): Não

Marcelo Castro (MDB): Sim

Marcio Bittar (PL): Não

Marcos do Val (Avante): Não

Marcos Rogério (PL): Não

Nelsinho Trad (PSD): Sim

Omar Aziz (PSD): Sim

Oriovisto Guimarães (PSDB): Não

Otto Alencar (PSD): Sim

Paulo Paim (PT): Sim

Plínio Valério (PSDB): Sim

Professora Dorinha Seabra (União): Sim

Randolfe Rodrigues (PT): Sim

Renan Calheiros (MDB): Sim

Renan Filho (MDB): Sim

Renzo Braz (PP): Sim

Roberta Acioly (Republicanos): Sim

Rogério Carvalho (PT): Não votou

Rogério Marinho (PL): Não

Romário (Sem partido): Sim

Sargento Reginauro (PSDB): Não

Sergio Moro (PL): Não

Sérgio Petecão (PSD): Sim

Soraya Thronicke (PSB): Sim

Styvenson Valentim (Podemos): Sim

Teresa Leitão (PT): Sim

Tereza Cristina (PP): Não

Vanderlan Cardoso (PSD): Não

Veneziano Vital do Rêgo (MDB): Sim

Wellington Fagundes (PL): Não

Weverton (PDT): Sim

Wilder Morais (PL): Não

Zenaide Maia (PSD): Sim

Zequinha Marinho (Podemos): Não

Ainda restam quatro pontos, os destaques das propostas, para serem analisados. Eles trazem possíveis alterações nos textos e os senadores devem ser votados na próxima terça-feira (17).

Assim que o processo de votação for concluído, a proposta segue para a análise da Câmara dos Deputados.

Governo poderá bloquear mais despesas

Uma das principais mudanças permite ampliar o bloqueio de gastos federais para alcançar o centro da meta fiscal. Atualmente, o governo dispõe de uma margem de tolerância no cumprimento desse resultado.

O projeto também prevê que o crescimento real das despesas fique limitado a 2% ao ano, em vez dos atuais 2,5%, nos exercícios em que forem acionadas as medidas de contenção fiscal.

A restrição não representa uma redução automática de todas as despesas. Sua aplicação depende das condições previstas na proposta, e os gastos protegidos pela Constituição continuam sujeitos às garantias legais.

O governo também poderá utilizar parte dos saldos disponíveis de recursos vinculados, respeitando as exceções estabelecidas para determinadas áreas.

Embora o governo tenha anunciado inicialmente um efeito de até R$ 60 bilhões em 2027, os cálculos apresentados durante a tramitação apontam uma melhora de R$ 43 bilhões a R$ 54 bilhões no resultado primário, que considera receitas e despesas sem incluir os juros da dívida.



