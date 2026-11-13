Senadores reunidos no plenário
Ton Molina/Agência Senado
Senadores reunidos no plenário

Senado aprovou o texto principal da proposta para um ajuste fiscal durante uma votação realizada nesta quinta-feira (12). O projeto traz medidas para reforçar o controle das contas públicas, conter despesas e ampliar a arrecadação federal.

Foram 45 votos a favor e 31 votos contra. As mudanças tentam controlar a dívida pública a partir do próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O objetivo do Governo Federal é conter e tentar estabilizar a dívida pública, preservando as políticas sociais.

O texto aprovado foi um substitutivo do senador Eduardo Braga (MDB) e contou com mudanças significativas ao projeto apresentado inicialmente pelo senador Jaques Wagner (PT).

Com as medidas previstas no projeto, o Senado espera uma melhora de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027.

Esse número representa a diferença entre as receitas e as despesas do governo, sem considerar os juros da dívida pública. De acordo com o Senado, quando a arrecadação supera os gastos, há um superávit primário.

Veja o voto de cada senador:

  • Alan Rick (Republicanos): Não
  • Alessandro Vieira (MDB): Não
  • Ana Paula Lobato (PSB): Sim
  • Angelo Coronel (Republicanos): Não
  • Astronauta Marcos Pontes (PL): Não
  • Beto Faro (PT): Sim
  • Camilo Santana (PT): Sim
  • Carlos Fávaro (PSD): Sim
  • Carlos Portinho (PL): Não
  • Carlos Viana (PSD): Não
  • Chico Rodrigues (PSB): Sim
  • Cid Gomes (PSB): Sim
  • Ciro Nogueira (PP): Não Votou
  • Cleitinho (Republicanos): Não
  • Confúcio Moura (MDB): Sim
  • Damares Alves (Republicanos): Sim
  • Daniella Ribeiro (PP): Sim
  • Davi Alcolumbre (União): Presidente
  • Dr. Hiran (PP): Não
  • Dra. Eudócia (PSDB): Sim
  • Eduardo Braga (MDB): Sim
  • Eduardo Gomes (PL): Sim
  • Efraim Filho (PL): Não
  • Eliziane Gama (PSD): Sim
  • Esperidião Amin (PP): Não
  • Fabiano Contarato (PT): Sim
  • Fernando Dueire (PSD): Sim
  • Flávio Arns (PSB): Sim
  • Flávio Bolsonaro (PL): Não
  • Giordano (Podemos): Ausente
  • Hamilton Mourão (Republicanos): Não
  • Humberto Costa (PT): Sim
  • Irajá (PSD): Não
  • Ivete da Silveira (MDB): Sim
  • Izalci Lucas (PL): Sim
  • Jader Barbalho (MDB): Sim
  • Jaime Bagattoli (PL): Não
  • Jaques Wagner (PT): Sim
  • Jayme Campos (União): Sim
  • Jorge Kajuru (PSB): Não
  • Jorge Seif (PL): Não votou
  • Jussara Lima (PSD): Sim
  • Laércio Oliveira (PP): Sim
  • Leany Lemos (PSB): Sim
  • Lucas Barreto (PSD): Não
  • Luis Carlos Heinze (PP): Não
  • Magno Malta (PL): Não
  • Mara Gabrilli (PSD): Não
  • Marcelo Castro (MDB): Sim
  • Marcio Bittar (PL): Não
  • Marcos do Val (Avante): Não
  • Marcos Rogério (PL): Não
  • Nelsinho Trad (PSD): Sim
  • Omar Aziz (PSD): Sim
  • Oriovisto Guimarães (PSDB): Não
  • Otto Alencar (PSD): Sim
  • Paulo Paim (PT): Sim
  • Plínio Valério (PSDB): Sim
  • Professora Dorinha Seabra (União): Sim
  • Randolfe Rodrigues (PT): Sim
  • Renan Calheiros (MDB): Sim
  • Renan Filho (MDB): Sim
  • Renzo Braz (PP): Sim
  • Roberta Acioly (Republicanos): Sim
  • Rogério Carvalho (PT): Não votou
  • Rogério Marinho (PL): Não
  • Romário (Sem partido): Sim
  • Sargento Reginauro (PSDB): Não
  • Sergio Moro (PL): Não
  • Sérgio Petecão (PSD): Sim
  • Soraya Thronicke (PSB): Sim
  • Styvenson Valentim (Podemos): Sim
  • Teresa Leitão (PT): Sim
  • Tereza Cristina (PP): Não
  • Vanderlan Cardoso (PSD): Não
  • Veneziano Vital do Rêgo (MDB): Sim
  • Wellington Fagundes (PL): Não
  • Weverton (PDT): Sim
  • Wilder Morais (PL): Não
  • Zenaide Maia (PSD): Sim
  • Zequinha Marinho (Podemos): Não

Ainda restam quatro pontos, os destaques das propostas, para serem analisados. Eles trazem possíveis alterações nos textos e os senadores devem ser votados na próxima terça-feira (17).

Assim que o processo de votação for concluído, a proposta segue para a análise da Câmara dos Deputados.

Governo poderá bloquear mais despesas

Uma das principais mudanças permite ampliar o bloqueio de gastos federais para alcançar o centro da meta fiscal. Atualmente, o governo dispõe de uma margem de tolerância no cumprimento desse resultado.

O projeto também prevê que o crescimento real das despesas fique limitado a 2% ao ano, em vez dos atuais 2,5%, nos exercícios em que forem acionadas as medidas de contenção fiscal.

A restrição não representa uma redução automática de todas as despesas. Sua aplicação depende das condições previstas na proposta, e os gastos protegidos pela Constituição continuam sujeitos às garantias legais.

O governo também poderá utilizar parte dos saldos disponíveis de recursos vinculados, respeitando as exceções estabelecidas para determinadas áreas.

Embora o governo tenha anunciado inicialmente um efeito de até R$ 60 bilhões em 2027, os cálculos apresentados durante a tramitação apontam uma melhora de R$ 43 bilhões a R$ 54 bilhões no resultado primário, que considera receitas e despesas sem incluir os juros da dívida.


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