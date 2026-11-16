Raphael Bezerra Goiânia registrou chuva durante toda a madrugada de terça-feira para quarta-feira

Goiás terá sol entre nuvens, calor e risco de pancadas isoladas de chuva nesta segunda-feira (16). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a nebulosidade remanescente e o aquecimento ao longo do dia devem favorecer a formação de nuvens carregadas em diferentes regiões do estado.

A previsão indica chuva de distribuição irregular, ou seja, pode chover forte em alguns municípios e não haver registro significativo em cidades próximas. Há risco pontual de rajadas de vento acima de 60 km/h e descargas elétricas durante as tempestades.

O alerta ocorre após volumes expressivos de chuva registrados no domingo (15). Campos Belos, no Nordeste goiano, teve o maior acumulado informado pelo órgão, com 76,6 milímetros. Também houve registros elevados em Chapadão do Céu (68,4 mm), Morrinhos (66,2 mm), Água Limpa de Goiás (59,2 mm), Aporé (52,8 mm), Rio Verde (51,2 mm) e Caldas Novas (49,8 mm).

Nas primeiras horas desta segunda-feira, a chuva continuou em parte do estado. Entre 0h01 e 7h, Niquelândia acumulou 35,2 mm, seguida por Trombas, com 34,6 mm, Campos Belos, com 28,6 mm, Rubiataba, com 21,8 mm, e Colinas do Sul, com 21,2 mm.

As temperaturas seguem elevadas em várias regiões. A máxima deve chegar a 35°C em São Miguel do Araguaia. Porangatu, Cidade de Goiás e Monte Alegre de Goiás podem atingir 34°C. Em Goiânia, a previsão é de máxima de 31°C; a mínima registrada foi de 19,6°C.

A possibilidade de chuva intensa mantém atenção para ocorrências como alagamentos e bloqueios preventivos em Goiânia , registrados durante temporal na última semana. O Cimehgo recomenda que as Defesas Civis municipais monitorem especialmente as áreas que tiveram maiores acumulados ou seguem sob instabilidade.

Em caso de tempestade, a orientação é evitar locais abertos, árvores, estruturas metálicas e vias alagadas. Goiás já enfrentou outros episódios recentes de tempestades com ventania , que podem provocar quedas de árvores e transtornos no trânsito.

Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193. A Defesa Civil de Goiás atende pelo número (62) 3201-2204.



