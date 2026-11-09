Reprodução/Windy Nuvens carregadas encobrem o céu de Goiânia; chuva levou à emissão de alertas e a bloqueios preventivos no trânsito

A chuva que atingiu Goiânia na manhã desta segunda-feira (9) provocou bloqueios preventivos no trânsito e levou a Defesa Civil Estadual a emitir alertas de risco alto de alagamentos e enxurradas. A estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 53,6 milímetros de precipitação em uma hora, no intervalo encerrado às 10h, segundo dados disponibilizados pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Às 11h03, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) informou que os trechos bloqueados haviam sido liberados. No complexo da Marginal Botafogo com a Avenida Jamel Cecílio, porém, o tráfego permanecia em meia pista abaixo do viaduto, no sentido sul–norte, até a conclusão da limpeza. A orientação era reduzir a velocidade ao passar pelo local.

Os primeiros bloqueios foram comunicados às 9h54 e atingiram o acesso à Avenida Independência, no sentido sul–norte, e os encontros da Marginal Botafogo com as avenidas Independência e Jamel Cecílio. Na atualização das 10h03, a SET acrescentou à relação o encontro da Avenida Goiás com a Marginal Botafogo.

A secretaria informou que as interdições eram preventivas e que equipes monitoravam os locais para permitir a circulação assim que houvesse condições seguras.

As medições mostram que a chuva se concentrou em um curto intervalo da manhã. Na estação do Inmet, os 53,6 milímetros registrados em uma hora elevaram o acumulado do período consultado para 60,6 milímetros até as 10h.

Outros pontos de monitoramento registraram volumes diferentes. Até as 10h50, a estação da Secretaria de Estado da Educação, no Setor Leste Vila Nova, acumulava 66,4 milímetros. Em Goiânia 2, foram 64,2 milímetros, enquanto a estação identificada como Câmara Municipal de Goiânia – Centro somava 53,6 milímetros.

Os dados são preliminares e correspondem aos locais onde os equipamentos estão instalados, sem representar uma média de chuva para toda a capital.

Alertas locais

Durante a manhã, a Defesa Civil emitiu três alertas locais classificados com severidade extrema na Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap), do governo federal. O primeiro, às 8h53, apontou risco alto de alagamentos no Jardim Curitiba, Parque Tremendão e região, com validade até as 9h55.

Às 9h27, outro aviso citou Vila Nova, Leste Universitário e Centro. Às 9h35, um novo comunicado alertou para enxurradas e alagamentos em Goiânia. Esses dois avisos tinham validade até as 11h e orientavam a população a evitar áreas de risco e não atravessar vias alagadas.

O Inmet também havia emitido aviso amarelo de tempestade para a capital, com previsão de chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo. Essas faixas indicam as condições previstas no aviso meteorológico e não comprovam a ocorrência de todos os fenômenos mencionados.

Na previsão para esta segunda-feira, o instituto indicou tempo chuvoso e trovoadas no centro e norte de Goiás. O boletim relacionou o aumento das instabilidades no Centro-Oeste ao avanço de uma frente fria pelo país.

Reprodução/METSul Frente fria associada a ciclone forma tempestades





Alertas sobre eventos climáticos

Ao tratar dos riscos do período chuvoso, a tenente Ana Carolina Sousa, do Corpo de Bombeiros, alerta que a força da água costuma ser subestimada por quem tenta atravessar trechos inundados.

“Um dos maiores erros é subestimar a força da água. Muitas pessoas acreditam que conseguem atravessar um trecho alagado com carro ou a pé, mas a correnteza pode arrastar as pessoas e até mesmo veículos”, afirma.

A tenente explica que chuvas intensas podem provocar alagamentos, enxurradas, inundações, erosões e quedas de árvores. Quando atingem a rede elétrica, esses eventos também podem interromper o fornecimento de energia e afetar outros serviços.

“Por isso é importante compreender que um evento climático pode gerar consequências em cadeia, afetando não apenas uma residência, mas toda a coletividade”, diz.

A orientação é manter a calma, procurar abrigo seguro e acompanhar as recomendações dos órgãos oficiais. A população também deve manter distância de fios caídos e não tentar retirar árvores ou estruturas em contato com a rede elétrica.

Se houver risco de inundação na residência, a prioridade é procurar um local seguro. Desligar a energia elétrica e o registro de água só deve ser feito se houver tempo e condições de segurança. Em áreas de encosta, rachaduras nas paredes e no solo, além da inclinação de árvores e postes, exigem atenção.

Ana Carolina também cita a irregularidade das chuvas entre as preocupações relacionadas ao El Niño . O fenômeno está em curso, conforme boletins do Inmet, e pode alterar os padrões de precipitação e temperatura.

O boletim conjunto de órgãos federais divulgado em outubro aponta tendências diferentes de chuva dentro do próprio Centro-Oeste para o trimestre de novembro de 2026 a janeiro de 2027. O documento trata do cenário climático dos próximos meses, sem atribuir ao fenômeno a chuva desta segunda-feira em Goiânia.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193. Ao ligar, o solicitante deve informar o endereço ou a localização exata, um ponto de referência, o que está acontecendo e se existem pessoas feridas, desaparecidas, presas ou em risco. Também é necessário relatar perigos adicionais, como fios energizados, vazamento de gás ou possibilidade de desabamento.

“A prevenção não começa quando a chuva chega. Ela começa bem antes, com informação, planejamento e atitudes simples no dia a dia”, afirma a tenente.



