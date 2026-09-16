Redes sociais Vendaval atinge cidades em Goiás e provoca destruição

Depois dos temporais que deixaram quatro pessoas feridas e causaram prejuízos em diferentes cidades de Goiás, 111 dos 246 municípios do estado permanecem sob risco potencial de novas tempestades nesta quinta-feira (17). A lista inclui Goiânia e municípios atingidos na terça-feira (15), como Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Goiatuba, Bom Jesus de Goiás e Aparecida do Rio Doce.

Segundo o informativo elaborado nesta quarta-feira (16) pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a nebulosidade que ainda permanece sobre o estado pode formar núcleos isolados de chuva, acompanhados por rajadas de vento.

O risco potencial não significa que todos os 111 municípios serão atingidos. A previsão é de tempestades localizadas e de mudanças rápidas nas condições do tempo. Em grande parte de Goiás, o dia ainda deve ter predomínio de sol, variação de nebulosidade, aumento das temperaturas e queda da umidade relativa do ar.

O Cimehgo alerta que, onde as tempestades se formarem, há possibilidade de chuva intensa em curto período, rajadas de vento, alagamentos, transbordamento de mananciais, queda de árvores e danos em estruturas urbanas e rurais.

As regiões Sul e Sudoeste têm previsão de até 8 milímetros de chuva. Nas regiões Central e Leste, o volume previsto chega a 5 milímetros. Apesar dos baixos acumulados estimados, as precipitações podem ocorrer de forma concentrada em pontos específicos.

Em Goiânia, a previsão indica aproximadamente 2 milímetros de chuva, com mínima de 19°C e máxima de 36°C. A umidade pode variar entre 20% e 85%.

Santa Helena de Goiás, onde uma casa foi parcialmente destruída e quatro pessoas ficaram feridas, pode registrar 4 milímetros de chuva e temperatura de até 34°C. Para Rio Verde, a previsão é de 3 milímetros e máxima de 33°C.

Jataí, Catalão, Itumbiara e Anápolis também têm previsão de 4 milímetros. Em partes das regiões Norte e Oeste, as temperaturas podem alcançar 40°C. O índice de umidade pode cair a 18% em alguns municípios.

Estragos em diversas cidades do sudoeste

Santa Helena de Goiás concentrou os danos mais graves. Parte da estrutura de uma casa foi derrubada durante o temporal, deixando quatro pessoas da mesma família feridas. O vento também arrancou o telhado de um posto de combustíveis, atingiu a rede elétrica e interrompeu o fornecimento de energia em alguns bairros.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município teve o telhado danificado. Em outro ponto da cidade, uma árvore caiu sobre uma caminhonete, que precisou ser retirada por funcionários da prefeitura com o auxílio de uma patrola.

Em Rio Verde, moradores da região norte registraram chuva de granizo. Já em Bom Jesus de Goiás, uma densa nuvem de poeira encobriu parte da cidade antes da chegada da chuva.

Em Goiatuba, o temporal durou cerca de 15 minutos e foi acompanhado por fortes rajadas de vento, principalmente na região central. Uma árvore caiu sobre um muro e causou danos materiais.

Em Aparecida do Rio Doce, o vendaval arrancou coberturas de estabelecimentos comerciais localizados às margens da BR-364. Uma placa metálica foi arremessada e ficou presa na rede elétrica.















