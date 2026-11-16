Luís Granado São Paulo tem tempo nublado e garoa

A cidade de São Paulo amanheceu com o céu encoberto e temperaturas amenas nesta segunda-feira (16); os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo marcaram uma média de 18°C pela manhã.

Desde a madrugada, a capital enfrenta chuvas de fraca e moderada intensidade, que se devem manter presentes até a parte da tarde, mas não de forma constante. Por conta das precipitações, a cidade conta com uma variação da presença de nuvens, o que ajuda as temperaturas a não subirem muito, podendo atingir uma máxima de, somente, 24°C.

Durante a noite, as nuvens seguem presentes e chuviscos isolados devem ser esperados.

De acordo com a Defesa Civil, no restante do estado, as instabilidades também diminuem, com as chuva acontecendo de forma mais pontual, intercalando as precipitações com aberturas de sol entre nuvens.

Nas regiões Oeste, Centro e Norte do estado, ainda podem ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, possivelmente acompanhadas por raios. Por mais que a chuva esteja presente, os episódios devem ter curta duração e sem volumes muito elevados.





Próximos dias

Diferentemente de hoje (16), o restante da semana promete calor e temperaturas elevadas em todos os dias, sempre próximas dos 30°C durante as tardes. As projeções mais recentes também indicam que as madrugadas também devem ter uma elevação nas mínimas.

Por mais que as temperaturas aumentem, as chuvas seguem presentes, mas com mais características da primavera, ou seja, pancadas de chuva com intensidade moderada ou forte, mas de curta duração, entre o final da tarde e o início da noite.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Segunda-feira (16): Mínima de 18°C, máxima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Terça-feira (17): Mínima de 18°C, máxima de 32°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Quarta-feira (18): Mínima de 18°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Quinta-feira (19): Mínima de 18°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Sexta-feira (20): Mínima de 21°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

