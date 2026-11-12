Reprodução Suzane von Richthofen entra em nova disputa judicial por herança do tio

A disputa envolvendo a família von Richthofen ganhou um novo capítulo. Agora, Suzane von Richthofen entrou na Justiça por conta da herança deixada por seu tio, o médico Miguel Abdalla Netto, que morreu em janeiro deste ano, com 76 anos.

Suzane solicitou para a 11ª Vara de Família e Sucessões de São Paulo uma liminar para impedir que os órgãos públicos e cartórios emitam certidões de óbito informando que Miguel vivia em união estável com a empresária Carmem Silvia Gonzalez Magnani.

O pedido faz parte de uma disputa pelos bens deixados pelo médico. Carmem afirma que teve um relacionamento amoroso com Miguel e também acusa Suzane de retirar objetos da casa do falecido sem autorização. Entre os itens citados estão: um carro, uma máquina de lavar e um sofá.

A empresária é prima de Miguel e afirma ter direitos da herança. Porém Suzane questiona se os dois mantinham uma união estável na época da morte do médico.

Um dos argumentos levantados por Suzane é que Carmem teria informado que vivia com Miguel até janeiro deste ano, antes da morte dele. Mas, em uma ação judicial para reconhecer e encerrar a união, a empresária indicou que o relacionamento aconteceu entre novembro de 2011 e maio de 2015.

Até então, a Justiça não decidiu sobre o pedido de Suzane. O Ministério Público se manifestou contra a liminar, afirmando que é necessário manter a neutralidade durante o processo.

Mas essa não é a primeira vez que a herança da família se torna motivo de disputa judicial. Para entender a situação atual, é preciso entender o caso que ficou conhecido em todo o país.

Como ficou a herança dos pais de Suzane?

No ano de 2002, Manfred e Marísia von Richthofen foram brutalmente assassinados em sua casa, em São Paulo. Suzane foi condenada por ter participado do crime e, anos depois, perdeu o direito de receber a herança dos pais.

Em 2015, a Justiça decidiu que ela não era digna de receber os bens do casal. Com isso, o irmão, Andreas von Richthofen, ficou como único herdeiro.

Divulgação/DHPP Casal Richthofen e os filhos Suzane e Andreas (ao centro da imagem)

Na época, o patrimônio da família era avaliado em torno de R$ 10 milhões. Entre os bens estavam a mansão localizada no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo, outros imóveis, terrenos e investimentos.

Com o passar dos anos, a situação financeira dos bens começou a se complicar. Andreas passou a viver de forma mais reservada em uma propriedade no interior de São Paulo e, de acordo com informações divulgadas pela imprensa, os imóveis da família acumularam dívidas de impostos e taxas de condomínio.

As pendências ultrapassaram de R$ 500 mil, colocando parte do patrimônio em risco. Alguns imóveis podem até ser levados a leilão caso essas dívidas não sejam pagas.

E foi justamente nesse cenário que a morte de Miguel Abdalla Netto trouxe uma nova disputa para a família.

Morte do tio abriu caminho para outra disputa por bens

Miguel era irmão de Marísia e tio de Suzane e Andreas. Ele também teve participação importante na vida dos sobrinhos após a morte do casal, já que foi responsável por administrar os bens de Andreas enquanto ele ainda era menor de idade.

O médico foi encontrado morto em sua casa, no bairro do Campo Belo, em São Paulo, em janeiro de 2026. Ele tinha 76 anos e não deixou filhos reconhecidos nem testamento formal.

O patrimônio deixado por Miguel é estimado em cerca de R$ 5 milhões e inclui casas, um sítio no litoral paulista e aplicações financeiras.

Como o médico não deixou filhos, pais vivos ou cônjuge reconhecido, a divisão dos bens passou a depender das regras de herança previstas no Código Civil. Nessa situação, outros familiares, como irmãos e sobrinhos, podem ter direito, dependendo da ordem de parentesco.

Andreas não demonstrou interesse em participar da disputa. Enquanto isso, Carmem procurou a Justiça alegando que manteve uma união estável de cerca 14 anos com Miguel sendo assi, também teria direito aos bens.

Com a situação ainda sem uma definição, Suzane acabou sendo incluída no processo de herança.

Por que Suzane foi escolhida para cuidar da herança?

Em fevereiro, Suzane foi nomeada inventariante dos bens deixados pelo tio pela 1ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo.

A decisão é questionada porque ela tinha perdido o direito à herança dos próprios pais, mas agora poderia administrar o patrimônio de outro familiar.

Isso acontece porque a perda da herança dos pais não significa que Suzane também esteja impedida de receber bens de todos os outros parentes.

A decisão foi tomada no ano de 2015 e foi específica para o patrimônio de Manfred e Marísia, que foram vítimas do crime pelo qual ela foi condenada. Por isso, a situação envolvendo o tio precisa ser analisada separadamente pela Justiça.

Também é importante entender que ser inventariante não significa ser dona dos bens. A função é apenas cuidar do patrimônio até que o processo de inventário seja concluído.

Isso inclui organizar documentos, acompanhar o pagamento de dívidas e prestar contas à Justiça. Suzane não pode simplesmente vender imóveis, retirar dinheiro das contas ou utilizar os bens como se fossem seus. Para determinadas movimentações, é necessária a autorização do juiz responsável pelo caso.

Caso também pode influenciar mudanças na legislação

Além da disputa familiar, o caso voltou a chamar atenção para as regras brasileiras sobre herança e pessoas condenadas por crimes contra familiares.

Em junho de 2026, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 23/2026, que ficou conhecido popularmente como "Lei Suzane von Richthofen".

Essa proposta pretende ampliar as situações em que uma pessoa condenada por homicídio pode perder o direito de receber uma herança.

Atualmente, a lei prevê que pessoas condenadas por certos crimes contra quem deixou os bens podem ser excluídas da herança. O projeto busca ampliar essa regra para alcançar também outros parentes, como tios, sobrinhos e primos, até o quarto grau.

Na prática, a intenção é evitar que alguém condenado por matar um familiar consiga receber parte do patrimônio de outros parentes ligados à vítima.

Apesar da aprovação na comissão, o projeto ainda precisa passar por algumas outras etapas de tramitação para que possa se tornar lei.

Andreas perdeu a herança dos pais?

Não, ele continua sendo o herdeiro legal, mas o patrimônio enfrenta problemas por causa de dívidas e da falta de manutenção de alguns imóveis.

Disputa ainda depende de decisões da Justiça

A nova disputa mostra que os assuntos envolvendo a família von Richthofen continuam gerando consequências até os dias atuais, mesmo tantos anos depois da morte de Manfred e Marísia.

Agora, além da discussão sobre quem tem direito aos bens deixados por Miguel, a Justiça também precisa analisar o pedido feito por Suzane e os argumentos apresentados por Carmem sobre a relação que mantinha com o médico.

Enquanto não tiver uma decisão, o destino da herança continua indefinido.



