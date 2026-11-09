Netflix Suzane von Richthofen no documentário "Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga"

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (9) o trailer de Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, documentário que traz declarações inéditas de Suzane von Richthofen sobre o assassinato dos próprios pais, Manfred e Marísia , ocorrido em São Paulo, em 2002. A produção estreia na plataforma na próxima quarta-feira (11), pouco mais de 24 anos após o crime.

Nas primeiras imagens divulgadas, Suzane comenta sobre o episódio que marcou sua trajetória e aborda as motivações por trás do assassinato. Em um dos trechos, ela afirma: “Não sou um monstro”. O documentário propõe investigar quem ela se tornou após cumprir parte da pena e confrontar seu relato com os fatos apurados durante as investigações.

Suzane foi condenada a 39 anos e seis meses de reclusão, além de seis meses de detenção, pelo homicídio triplamente qualificado dos pais. Manfred e Marísia foram mortos em outubro de 2002, na residência da família, no bairro do Brooklin, na zona sul da capital paulista.





O que esperar do documentário?

Além do depoimento de Suzane, a produção reúne imagens de arquivo, entrevistas com especialistas e relatos de pessoas que tiveram ligação com o caso. A proposta também aborda questões relacionadas à repercussão midiática do crime, à ressocialização de pessoas condenadas e à realidade do sistema prisional brasileiro.

Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká ﻿, o documentário busca revisitar um dos casos criminais de maior repercussão no país, discutindo seus desdobramentos mais de duas décadas depois.

“Mais de duas décadas depois do crime, o documentário nos permite discutir assuntos muito caros à nossa sociedade, como a mídia e seu impacto nesse e em outros casos semelhantes, a ressocialização, um pouco da realidade do sistema penal no Brasil”, afirmou Lygia M. Barbosa em comunicado à imprensa.

A produção chega à Netflix em 11 de novembro.





