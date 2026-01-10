Miguel Abdalla, de 76 anos, tio materno de Suzane von Richthofen, foi encontrado morto nesta sexta-feira (9) em sua casa, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a morte foi considerada natural e não havia sinais de arrombamento no imóvel. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de SP ao Portal iG.
De acordo com a apuração, Abdalla estava sem dar notícias havia dois dias. A polícia foi acionada depois que um vizinho usou uma escada para subir o muro da residência e conseguiu avistar o corpo. O caso foi registrado pela Polícia Civil no 27º Distrito Policial (Moema).
Miguel Abdalla era médico e teve papel central após o assassinato de Marísia e Manfred Richthofen, em 2002. Ele foi tutor de Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, e também atuou como inventariante dos bens do casal morto, até 2005, quando Andreas completou 18 anos e assumiu a função.
Na época, Suzane pediu judicialmente o afastamento do tio da inventariança, alegando sonegação de bens do espólio. Em 2006, Abdalla chegou a acionar a Justiça ao relatar que Suzane teria sido vista rondando a casa onde ele vivia com a mãe e o sobrinho, episódio que motivou um pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público de São Paulo.
Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por duplo homicídio triplamente qualificado e cumpre pena em regime aberto desde janeiro de 2023.
