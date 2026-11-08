Divulgação/DHPP Casal Richthofen e os filhos Suzane (à esquerda) e Andreas (de camisa vermelha)

Robson Feitosa, ex-chefe do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e um dos investigadores do assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, em 2002, revelou uma reação inusitada de Andreas von Richthofen nos bastidores do caso. Em entrevista ao videocast Investigação AH, o policial contou que o jovem, então com 15 anos, surpreendeu o policial ao pedir um sorvete enquanto estava na delegacia.

Longas horas de trabalho sem refeição

Segundo o ex-delegado do DHPP, a constatação veio após horas ininterruptas de trabalho. Depois que os policiais e peritos concluíram a remoção dos corpos, os exames no local e o registro fotográfico da cena do crime, a equipe se deu conta de que ninguém havia feito qualquer refeição ao longo do dia.

Diante do desgaste, a polícia providenciou comida para os profissionais envolvidos e para o próprio jovem, que acompanhava os procedimentos no departamento policial.

Ao ser perguntado por Feitosa sobre o que gostaria de comer, Andreas prontamente recusou. Preocupado com a saúde do adolescente e ciente do impacto do trauma, o investigador insistiu para que ele alimentasse.





O pedido de sorvete e a reação do investigador

Após a insistência, o jovem mudou de ideia e disse que queria tomar um sorvete. A resposta causou espanto imediato no policial, principalmente diante da brutalidade da tragédia que vitimou o casal Richthofen.

Feitosa relembrou que reagiu com firmeza ao pedido. "Eu parei, olhei para ele e falei: 'Calma lá, cara, que brincadeira de mau gosto é essa? Se matam meu pai e minha mãe, eu não vou tomar sorvete. Você está louco?'", declarou o ex-chefe do DHPP, que chegou a bater na mesa no momento.

Segundo o investigador, a cobrança mais dura também serviu para testar como o adolescente reagiria sob pressão. Mesmo assim, Andreas manteve o pedido. "Foi uma reação até para ver o que ele falaria, mas ele insistiu: 'Eu quero um sorvete'", relatou.





Detalhes do comportamento em investigações de homicídio

Duas décadas após a tragédia, a insistência do jovem permanece como um dos momentos mais marcantes da carreira do policial. Feitosa explicou que, em investigações de homicídios, a equipe observa não apenas depoimentos e provas materiais, mas também a linguagem corporal e as atitudes dos envolvidos. "São pequenos detalhes que você começa a observar", destacou.

Um crime que marcou o país

O assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen ocorreu em 31 de outubro de 2002, na residência da família, em um bairro nobre de São Paulo. O casal foi morto enquanto dormia, em um plano executado pela filha, Suzane von Richthofen, e o então namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Cristian Cravinhos.

O caso provocou forte comoção nacional. Andreas, na época com 15 anos, não teve qualquer participação no crime.

Mesmo passado mais de 20 anos, o episódio continua a despertar interesse público, sendo tema constante de produções audiovisuais, documentários e relados de bastidores.

Atualmente, Andreas optou por ter uma vida mais reservada e recusou várias entrevistas à imprensa. Além disso, graduou-se em Farmácia e Bioquímica na Universidade de São Paulo (USP) e concluiu o doutorado na mesma instituição, no Instituto de Química (IQ-USP).

Para Feitosa, a lembrança mostra como os detalhes de uma investigação policial continuam gravados na memória.