Reprodução Redes Sociais “Gostaria de tentar algum recorde, muito obrigado”, escreveu Bernardo no relato divulgado pela entidade.

Um menino de 10 anos empatou o recorde brasileiro de pesca esportiva na categoria Absoluto Masculino Júnior ao capturar um trairão aimara de 86 centímetros. Bernardo G. P. Klein, conhecido como Grainha, fisgou o peixe em 10 de outubro, no Rio Braço Norte, em Guarantã do Norte, no Mato Grosso.

A captura foi homologada pela BGFA Recordes, que confirmou a marca de 86 centímetros na modalidade comprimento. O resultado iguala o recorde anterior, de João Dazio Marques Marchizeli.

Bernardo pescava com o pai, conhecido como Graia, durante uma operação no Rancho Serra do Cachimbo. O guia responsável pela pescaria foi Kiel Paulo.

Menino quase perdeu o peixe durante a captura

Em relato publicado pela BGFA Recordes, Bernardo contou que aquela era sua primeira pescaria de trairão e também sua primeira experiência fora de casa. Antes de conseguir capturar o exemplar que garantiu o recorde, ele perdeu algumas iscas.

O peixe de 86 centímetros quase escapou depois de se enrolar em um toco. Segundo o menino, a ajuda do guia foi fundamental para retirar o animal com tranquilidade.

“Gostaria de tentar algum recorde, muito obrigado”, escreveu Bernardo no relato divulgado pela entidade.

Recorde foi homologado pela BGFA

O trairão aimara tem nome científico Hoplias aimara. O exemplar capturado por Bernardo foi registrado com 86 centímetros, medida que garantiu o empate na categoria Brasileiro Absoluto Masculino Júnior.

Para a pescaria, o menino utilizou uma vara Laguna, carretilha Curado DC, linha Fishermans de 50 libras e isca natural.

A homologação foi divulgada pelo perfil da BGFA Recordes, que deu as boas-vindas ao jovem pescador ao Hall da Fama da entidade.