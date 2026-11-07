Foto: Paulo Pinto/Agência Brasilência Brasil Frente fria leva temporal severo para Sul e São Paulo

A chegada de uma frente fria deve provocar tempestades no Sul do Brasil e em São Paulo neste sábado (07). A previsão é de chuva intensa, ventos que podem ultrapassar 100 km/h e queda de granizo.

Pelo risco, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, para municípios do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O aviso vale durante todo o sábado, com o risco de alagamentos, queda de árvores e danos em casas e prédios.

Segundo o INMET, alguns locais podem registrar mais de 60 milímetros de chuva em apenas uma hora ou ultrapassar 100 milímetros ao longo do dia. A chuva, combinada aos ventos e granizo, pode provocar estragos em construções, interrupções no fornecimento de energia elétrica, prejuízos às plantações, queda de árvores e dificuldades no trânsito.

O alerta abrange o oeste de Santa Catarina, o noroeste do Rio Grande do Sul e regiões sudoeste, sudeste, oeste, centro-sul e serrana do Paraná. Entre os municípios incluídos estão Foz do Iguaçu, Cascavel, Francisco Beltrão e Pato Branco, no Paraná; Chapecó, São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina; e Erechim, Sarandi e Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul.

As tempestades devem atingir os três estados desde as primeiras horas do sábado. O risco de granizo é maior no oeste, sudoeste, centro, leste e sul do Paraná, em todo o território de Santa Catarina e no oeste, noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul.

Além do alerta vermelho, partes do Paraná e de Santa Catarina e o nordeste do Rio Grande do Sul estão sob aviso laranja para tempestades. Já na faixa costeira do Rio Grande do Sul, entre Chuí e Mostardas, há alerta amarelo para ventos fortes.

Com a chegada da frente fria, as temperaturas nas capitais da Região Sul devem ficar mais amenas. A mínima prevista é de 15 °C em Curitiba (PR), enquanto as máximas não devem passar de 22 °C em Porto Alegre (RS) e 24 °C em Florianópolis (SC).

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Frente fria pode chegar ao Sudeste e Centro-Oeste

Ao longo do dia, as áreas de instabilidades também avançam para o Centro-Oeste e para o Sudeste. Em São Paulo, as primeiras áreas de chuva devem atingir o oeste, o centro e o sul do estado desde o início do dia. Durante a tarde, as instabilidades vão em direção ao Triângulo Mineiro e ao sul de Minas Gerais.

À noite, a previsão é de chuva forte e possibilidade de granizo em todo o território paulista, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. As regiões de São Paulo próximas à divisa com o Paraná também estão sob alerta laranja.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul deve registrar temporais, com possibilidade de granizo. Até a noite, a chuva também pode avançar para o sul de Goiás e o sudeste de Mato Grosso.

Nas demais áreas da região, incluindo o Distrito Federal, o tempo deve ficar mais fechado durante a tarde, com previsão de chuva forte e trovoadas.





Previsão para as demais regiões

Na Região Norte, o sábado começa com muitas nuvens e temperaturas altas. Há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no Amazonas, no leste e norte de Rondônia e no oeste, centro e sul de Roraima.

Ainda podem ocorrer chuvas isoladas no Acre, em outras áreas de Rondônia, no Tocantins e em partes do Pará. Mas, não há previsão de chuva no Amapá e no nordeste paraense, incluindo as capitais Macapá e Belém.

A temperatura máxima na região pode chegar a 36 °C em Belém e 37 °C em Boa Vista.

No Nordeste, o sol deve predominar na maior parte dos estados. Há possibilidade de chuva isolada no sudoeste do Maranhão e no sudoeste e sul da Bahia.

Em áreas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, a previsão é de sol com poucas nuvens. Nessas localidades, há alerta amarelo para baixa umidade do ar, que indica perigo potencial.

O calor também será intenso, principalmente no Ceará e no Piauí. A máxima pode chegar a 33 °C em Fortaleza e 41 °C em Teresina. Nas demais capitais nordestinas, os termômetros devem marcar entre 31 °C e 32 °C.