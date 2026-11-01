Reprodução/ Redes Sociais Bacu-pedra de 80cm pescado no Rio Solimões

Um pescador esportivo de bateu o recorde brasileiro absoluto masculino de pesca do bacu-pedra, após capturar um exemplar de 80 centímetros no Rio Solimões, em Iranduba, no Amazonas. O feito foi homologado pela BGFA Recordes, seguindo as regras da entidade, e superou a marca anterior, de 72 centímetros.

A captura foi realizada por Rafael Rodrigues Bittencourt Filho no dia 31 de julho de 2026. O peixe pertence à espécie Lithodoras dorsalis, conhecida popularmente como bacu-pedra.

Segundo o relato do pescador, ele estava acompanhado da esposa quando o peixe fisgou a isca. Até aquele momento, a pescaria tinha sido pouco movimentada, com apenas a captura de um exemplar menor de outra espécie.

Com a orientação do guia Salomão Rossy, Rafael iniciou o trabalho para retirar o peixe da água.

Para a pescaria, foram utilizados vara, molinete, linha multifilamento, chumbada e anzol, além de minhoca como isca natural. A operação foi realizada pela River X Amazon.





Recorde anterior era de 72 centímetros

Antes da captura de Rafael, o recorde brasileiro absoluto masculino de bacu-pedra pertencia a Salomão Rossy Elgaly, com um exemplar de 72 centímetros.

Com os 80 centímetros registrados, o novo resultado passa a integrar o Hall da Fama da BGFA Recordes, na categoria Brasileiro Absoluto Masculino, na modalidade comprimento.