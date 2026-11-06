Reprodução/X Santiago Peña, presidente do Paraguai, passa por julgamento de impeachment no Senado

O ex-presidente do Paraguai Santiago Peña foi preso preventivamente, nesta sexta-feira (06), a pedido do Ministério Público do país. A decisão aconteceu após o Senado aprovar o impeachment do ex-chefe de Estado. Peña deverá cumprir prisão domiciliar.

Também foi solicitada a prisão do ex-presidente do Banco Central do Paraguai, Carlos Carvallo, ambos em uma investigação por abuso de confiança e outros crimes.

A destituição de Peña aconteceu mesmo após o ex-chefe de Estado anunciar sua renúncia ao cargo. Com a decisão, Peña perde o direito de senador vitalício, um benefício dado ao presidente após o término do mandato e que fornece foro privilegiado até o fim da vida. Com isso, o ex-presidente pode ir à Justiça pela crise envolvendo o banco digital Ueno.

A renúncia não chegou a ser aceita pelo Congresso na sessão das duas Casas para analisar o caso por falta de quórum. Assim, o processo de destituição, que já havia sido aprovado pela Câmara, seguiu para votação no Senado.

Deputados apresentaram acusações de irregularidades na administração pública, principalmente relacionadas a operações financeiras do Banco Ueno e ao aumento dos investimentos do Instituto de Seguridade Social (IPS), responsável pela previdência paraguaia, na instituição bancária.

Segundo o deputado Raúl Benítez, o valor aplicado na instituição passou de 70 bilhões de guaranis, em setembro de 2023, para 2,15 trilhões de guaranis, em abril de 2026. Em dezembro de 2023, os investimentos já chegavam a 250,17 bilhões de guaranis. Um ano depois, em dezembro de 2024, alcançaram 1,77 trilhão de guaranis.

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Advogados contestam o processo de impeachment

Os advogados de defesa Ricardo Preda e Adolfo Ferreiro questionaram a forma como o julgamento foi conduzido. Eles afirmaram que o Congresso não respeitou os direitos de defesa de Santiago Peña.

Preda argumentou que o processo foi feito de maneira acelerada, sem tempo suficiente para analisar detalhadamente as 300 páginas de acusações. Também afirmou que os deputados não conseguiram demonstrar uma ligação direta entre as irregularidades financeiras apontadas e decisões tomadas pelo presidente.

Ferreiro questionou a continuidade do impeachment diante do pedido de renúncia apresentado por Peña. Segundo o advogado, um presidente que já formalizou sua saída não poderia ser destituído por meio de um julgamento parlamentar.

A defesa também alertou que o Paraguai poderia enfrentar consequências internacionais caso o país fosse responsabilizado por desrespeitar as garantias legais durante o processo, alertando que Santiago recorreria à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

Os argumentos foram contestados por parlamentares, que afirmaram que a renúncia ainda precisava ser analisada pelo Congresso. Eles também apontaram que Peña continuava exercendo as funções de presidente e assinando decretos do governo.





Principal assessor político também deixa o governo

Em meio ao julgamento, Santiago Peña também perdeu um dos principais integrantes de sua equipe política. Na tarde desta sexta-feira, o presidente aceitou a renúncia de José Alberto Alderete, seu principal assessor político.

A saída acontece em meio às repercussões das irregularidades financeiras envolvendo empresas ligadas ao Banco Ueno. Alderete é sogro de Joshua Abreu Boss, integrante do conselho da Ueno Casa de Bolsa, uma corretora que teve suas atividades suspensas por tempo indeterminado pela Bolsa de Valores de Assunção.

A suspensão ocorreu após a identificação de irregularidades em operações de recompra de ações.