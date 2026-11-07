Luís Pavão/Prefeitura Municipal de Ubatuba Ubatuba, no litoral norte de São Paulo

Conhecida por moradores e turistas como “Ubachuva”, Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, ganhou o apelido por registrar precipitações ao longo de todos os meses do ano, sem uma estação seca bem definida.

Embora possa parecer uma questão de “azar climático”, o fenômeno tem explicação geográfica: a proximidade entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico. Localizada entre o mar e as montanhas, a cidade recebe constantemente massas de ar úmido vindas do oceano. Ao encontrar as encostas da serra, esse ar é forçado a subir, esfria e provoca a condensação do vapor d’água, formando nuvens e precipitações. O processo é conhecido como efeito orográfico, comum em regiões litorâneas com relevo montanhoso.

Imagem gerada por IA Entenda como funciona o efeito orográfico: o ar úmido vindo do Oceano Atlântico é forçado a subir ao encontrar a Serra do Mar. Durante a subida, esfria e condensa, formando nuvens e provocando chuva





A influência do oceano também contribui para manter a umidade do ar elevada durante praticamente todo o ano. Já a vegetação densa da região participa da manutenção desse microclima úmido, favorecendo a formação de neblina e nuvens.

Dados do Inmet (1981–2010) apontam uma média anual de 2.518 milímetros de chuva em Ubatuba. Mais de 50% desse volume se concentra no verão, enquanto nas escarpas da Serra do Mar os índices podem chegar a aproximadamente 3.000 milímetros.

A maior concentração de precipitações ocorre entre dezembro e março. Janeiro registra média de 208 milímetros, enquanto agosto, considerado o mês mais seco, apresenta cerca de 100 milímetros.

Consequências das chuvas

Além de caracterizar o clima da cidade, o volume elevado de precipitações pode trazer riscos para moradores. Quando grandes quantidades de água se acumulam em um curto intervalo de tempo, aumentam as chances de alagamentos e de deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta. A saturação do solo exige atenção redobrada e monitoramento constante da Defesa Civil.

Em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Ubatuba divulgou alertas após um episódio de chuva intensa. Em 22 de fevereiro, o volume registrado em aproximadamente 12 horas correspondeu à média histórica de precipitação de todo o mês. O episódio ocorreu após um acumulado nas 72 horas anteriores equivalente a cerca de 70% da média mensal.

Com o solo já encharcado, o cenário elevou os riscos hidrológicos e geotécnicos, favorecendo alagamentos e deslizamentos. Como consequência, cerca de 400 famílias precisaram deixar suas casas.

Em Ubatuba, a Serra do Mar não é apenas parte da paisagem: funciona como uma verdadeira “máquina natural” de produzir chuva.