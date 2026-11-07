Reprodução/Governo do Paraguai Santiago Peña, presidente do Paraguai

O ex-presidente do Paraguai Santiago Peña foi transferido para uma unidade militar na madrugada deste sábado (07), após manifestantes entrarem em confronto com policiais em frente à residência onde ele cumpria prisão domiciliar, em Assunção. A mudança foi motivada por questões de segurança, segundo informações do jornal paraguaio ABC Color.

Peña foi levado ao Regimento de Escolta Presidencial, unidade das Forças Armadas responsável pela proteção do presidente, de sua família, de ex-presidentes e de autoridades estrangeiras em visitas oficiais.

A transferência ocorreu pouco antes da meia-noite de sexta-feira (06). Pelo menos quatro caminhonetes participaram do deslocamento. Durante a saída do comboio, moradores atiraram ovos contra os veículos e gritaram insultos ao ex-presidente.

Protestos terminaram em confronto com a polícia

Manifestantes se reuniram em frente à casa de Peña para cobrar que ele fosse encaminhado a uma prisão em regime fechado, em vez de permanecer em prisão domiciliar.

Segundo o ABC Color, houve confronto entre os manifestantes e policiais responsáveis pela segurança do imóvel. Um comissário ficou ferido por um projétil durante os tumultos, e a polícia alertou para a possível presença de infiltrados entre os participantes do protesto.

A transferência foi realizada após os agentes não conseguirem controlar a movimentação dos manifestantes nas proximidades da residência.

Até a publicação das informações, não havia confirmação sobre eventual autorização judicial ou do Ministério Público para a mudança de local. Também não foram divulgadas as condições em que Peña permanecerá na unidade militar.

Peña foi afastado após crise do Ueno Bank

A prisão domiciliar foi determinada pelo Ministério Público na sexta-feira (06), depois que o Senado aprovou o impeachment de Peña. O ex-presidente é investigado por suspeitas de irregularidades relacionadas à crise do Ueno Bank, instituição que teve a liquidação iniciada pelo Banco Central paraguaio.

O banco, controlado pelo Grupo Vázquez, tinha aproximadamente 3 milhões de clientes. A intervenção ocorreu após a identificação de problemas de solvência relacionados a empréstimos concedidos a empresas vinculadas à instituição.

Peña foi acionista do grupo controlador do banco até março de 2025. A oposição o acusou de conflito de interesses e de interferência na fiscalização da instituição. O ex-presidente nega ter cometido irregularidades.

A crise também levou à saída do então presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, que também é alvo de investigação.

Pedro Alliana assumiu a Presidência

Peña foi destituído pelo Senado na sexta-feira, por 44 votos favoráveis e uma abstenção. O processo ocorreu mesmo depois de ele anunciar a renúncia ao cargo, na quinta-feira (05).

O então vice-presidente Pedro Alliana assumiu a Presidência do Paraguai e deverá concluir o mandato, previsto para terminar em 2028.

O Ministério Público ainda analisa as provas para definir as acusações contra Peña. Entre os possíveis crimes investigados estão abuso de confiança e tráfico de influência.