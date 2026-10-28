Reprodução/ Redes Sociais Claudio Fernando de Morais foi morto em uma emboscada

Três integrantes da torcida do Santos foram condenados, nesta quarta-feira (28), a 21 anos e 4 meses de prisão cada por um homicídio consumado e um atentado contra torcedores do Palmeiras. Os ataques teriam ocorrido na estação Jardim Romano da CPTM, no Itaim Paulista, em 26 de abril de 2015, depois de uma partida entre os dois times.

A condenação foi proferida pelo Tribunal do Júri. Durante o julgamento, o promotor do Ministério Público de São Paulo sustentou que os réus agiram por motivo fútil, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

De acordo com a sentença, embora os fatos tenham ocorrido no mesmo local e em intervalo de tempo próximo, Guilherme Souza dos Santos, Odilander Leonardo dos Santos e Rodrigo Germano dos Santos praticaram ações distintas contra as vítimas, com desígnios autônomos.





“Ficou evidente que os acusados não agiram amparados em um mesmo impulso criminoso, mas, sim, em reiterado e distinto ato, o que evidencia frieza e intenção”, registra a decisão.

A Justiça determinou a execução provisória das penas em regime fechado. Guilherme e Odilander já estavam presos preventivamente desde março de 2025. Para Rodrigo, que respondia ao processo em liberdade, o juiz determinou a expedição de mandado de prisão.

O que aconteceu?

O crime aconteceu em 26 de abril de 2015, na estação Jardim Romano da CPTM, na Zona Leste de São Paulo. Após a vitória do Palmeiras sobre o Santos por 1 a 0, na final do Campeonato Paulista daquele ano.

Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), os agressores montaram uma emboscada do lado de fora da estação. Ao avistarem dois torcedores com camisas do Palmeiras, eles os agrediram com socos, chutes e golpes de barras de ferro.

Um dos torcedores, Claudio Fernando de Morais, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O amigo que o acompanhava também foi agredido, mas sobreviveu.