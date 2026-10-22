Reprodução/Instagram/ciel_do_sertao Ciel do Sertão afirma que as flores brotaram apenas dois dias depois da chegada das chuvas na região

As primeiras chuvas que anunciam o fim da seca chegaram em Campo Formoso, na Bahia, e transformaram a paisagem local. Flores com tonalidade rosa surgiram em meio à vegetação árida e foram registradas em vídeo que repercutiu nas redes sociais.

Ciel do Sertão, autor da gravação, publicou as imagens e disse que se tratam de “cebolas-bravas”, conhecida na região por florescer após as chuvas. Conforme Ciel, as flores brotaram poucos dias depois da chuva. Assista abaixo:





Mais flores ainda devem se abrir com o passar dos dias, cobrindo de rosa a paisagem do local, frequentemente relembrado pela estiagem semiárida de plantas espinhosas e secas.

Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo hoje e aqui vai estar mais bonito ainda do que já tá. Vai desabrochar mais, esse cenário aqui ainda vai ficar mais repleto de flores Ciel do Sertão, na publicação





Adaptada ao clima semiárido da Caatinga, a flor possui período de dormência que sempre é cumprido até que brote. Alguns pontos do bioma chegam a passar por 7 a 8 meses de seca por ano, período no qual as plantas permanecem “recolhidas”.

A ocorrência da chuva não significa, contudo, que cada planta floresça somente uma única vez por ano, apesar do ciclo de vida regulado conforme a chegada das chuvas.





De que espécie é a flor?

A cebola-brava é cientificamente conhecida como Habranthus itaobinus, nativa do Brasil com ocorrência na Caatinga, bioma exclusivo do país.

O gênero Habranthus reúne uma série de herbáceas bulbosas, com flores que variam entre tons de rosa, branco e lilás. Conforme o Pacific Bulb Society, essas espécies são descritas como um grupo com bulbos perenes e ciclos de vida sazonais.

O comportamento não é exclusivo desse gênero e é usual em grande parte da vegetação da Caatinga. De acordo com o Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), a Caatinga abriga cerca de mil espécies endêmicas, exclusivas do bioma

Muitas delas apresentam um ciclo caducifólia: elas perdem todas folhas em épocas de seca para poupar água e energia, entrando em um período de dormência, como fosse uma hibernação. Esse ciclo tem relação com os índices pluviométricos da Caatinga.

Quando a estiagem cessa e a chuva chega, elas entram em renovação, com brotamento e floração para concluir o ciclo de vida.