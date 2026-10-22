REPRODUÇÃO / GOOGLE MAPS Instituto Penal Oscar Stevenson

A diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson, unidade prisional feminina localizada em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi presa em flagrante nesta quinta-feira (22), suspeita de desviar alimentos do presídio.

A servidora, identificada como Graça Maria Silva de Souza, foi afastada da função e exonerada do cargo, segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen).

Durante a abordagem, osencontraram diversos alimentos como carne, frango, peixe, linguiça, queijos, frutas, óleo, leite, café e achocolatados no porta-malas do carro da diretora. Após a ação, ela foipore encaminhada à

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Investigação

De acordo com a Seppen, a ação começou após o recebimento de uma denúncia sobre possíveis irregularidades na destinação de alimentos da unidade prisional. A Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e a Corregedoria da secretaria passaram a monitorar o caso.

Durante a apuração, uma equipe dafoi acionada para verificar a presença de um veículo nas proximidades do. Ao abordar o carro, que pertencia à diretora, os agentes encontraram os alimentos e ela não tinha as notas fiscais para comprovar a procedência.

não localizou a defesa dee o espaço segue em aberto para os devidos esclarecimentos.





Diretora foi exonerada

Além da prisão em flagrante, a Seppen informou que Graça foi afastada da função e exonerada do cargo de diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson.

A secretaria também instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta na esfera administrativa.

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Em nota, a pasta afirmou que não compactua com “desvios de conduta ou crimes praticados por seus servidores” e que mantém atuação permanente no combate a essas práticas por meio da Corregedoria e da Ssispen.