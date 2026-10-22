Divulgação Prédio abandonado há décadas deve ser concluído, diz prefeitura





O icônico "prédio redondo" da Avenida Araguaia , no Centro de Goiânia, deve ser transformado em apartamentos para aluguel por temporada. Abandonado há cerca de 30 anos, o imóvel deve ter as obras retomadas por um novo grupo de proprietários, segundo anúncio feito pelo prefeito Sandro Mabel (UB), na terça-feira (20). A proposta é disponibilizar as unidades pela plataforma Airbnb.

O edifício foi planejado em 1991 para abrigar um laboratório de análises clínicas e consultórios médicos. A construção começou em 1994, mas foi interrompida no fim de 1995. Desde então, a estrutura permanece inacabada e passou a ser utilizada como abrigo por pessoas em situação de rua.

Segundo Mabel, laudos técnicos indicam que o prédio apresenta boas condições estruturais, o que permite dar continuidade ao empreendimento. O anúncio, porém, não detalhou o projeto de adaptação nem informou quando as obras devem começar.

Os responsáveis pelo imóvel também se comprometeram a reforçar os muros, instalar portões e colocar concertinas para impedir novas ocupações. De acordo com o secretário municipal de Eficiência, Fernando Peternella, os proprietários já foram autuados duas vezes por não adotarem providências para garantir a segurança do local.

A Guarda Civil Metropolitana e equipes da assistência social realizaram ações no edifício. Segundo a prefeitura, foram oferecidos encaminhamentos para programas, serviços e benefícios da rede socioassistencial às pessoas que ocupavam o prédio.

Mabel afirmou ainda que pretende buscar soluções semelhantes para outros imóveis abandonados na capital, incluindo uma construção na esquina das avenidas Assis Chateaubriand e Portugal, no Setor Oeste.



