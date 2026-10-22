Suspeitos são presos em Anápolis durante ação contra envolvidos em tentativas de homicídio
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Suspeitos são presos em Anápolis durante ação contra envolvidos em tentativas de homicídio

Uma disputa entre facções criminosas é a principal hipótese para uma sequência de tentativas de homicídio em Anápolis, segundo o major George Augusto, da Companhia de Policiamento Especializado (CPE). Em entrevista ao iG, o policial informou que seis pessoas foram presas durante as ações para localizar os envolvidos. Três armas de fogo, 21 munições e cinco veículos, incluindo um roubado, foram apreendidos. 

O major conta que os veículos foram identificados com o uso de inteligência artificial e os suspeitos encontrados a partir de levantamentos de inteligência, troca de informações com a Polícia Civil.

As tentativas de homicídio ocorreram entre sábado (17) e segunda-feira (19) em diferentes locais da cidade. Uma delas ocorreu durante uma tentativa de invasão a uma residência. Em outro episódio, os alvos estavam em um restaurante na Avenida Brasil. Segundo o oficial, nenhuma das vítimas desses ataques ficou ferida.

O major disse que os levantamentos apontam a participação dos mesmos suspeitos e o uso das mesmas armas em diferentes ocorrências. “Inclusive um deles já confessou participação em uma dessas”, declarou.

Segundo o militar, os crimes teriam relação a um duplo homicídio ocorrido no domingo (18) em uma distribuidora de bebidas. Um homem e uma mulher foram atingidos por diversos disparos de arma de fogo efetuados por dois homens em uma moto. Os suspeitos chegaram a ser presos, mas foram liberados durante audiência de custódia.

“Os autores eram membros de facções, eles foram soltos na audiência de custódia e aí a facção rival tentou matá-los aqui na Avenida Brasil”, afirmou George Augusto.


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