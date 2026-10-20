Bombeiros verificam saco encontrado em córrego de Jataí e identificam cachorro morto; suspeita de corpo humano foi descartada
Corpo de Bombeiro
Bombeiros verificam saco encontrado em córrego de Jataí e identificam cachorro morto; suspeita de corpo humano foi descartada

A suspeita de um corpo humano  em um córrego de Jataí, no sudoeste de Goiás, mobilizou bombeiros e policiais na tarde de segunda-feira (19). Durante a averiguação, as equipes encontraram um cachorro morto dentro de um saco e descartaram a hipótese inicial.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a Polícia Militar acionou a corporação após um forte odor ser percebido no local, na região da Avenida Rio Claro, no setor Vila Olavo. Equipes das polícias Civil e Técnico-Científica também acompanharam a ocorrência.

Os bombeiros acessaram o leito do córrego e localizaram um saco de grande porte, do tipo big bag. Ao verificar o conteúdo, identificaram o animal morto.


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