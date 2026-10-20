Redação DW, Rayanne Azevedo Porta-voz da AfD disse que hackers atacaram em setembro um provedor de serviços de hospedagem utilizado pelo partido

O partido alemão de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) informou nesta terça-feira (20/10) que está investigando a publicação online de e-mails que teriam sido roubados por hackers desconhecidos durante um ataque cibernético ocorrido no mês passado.

Um porta-voz da AfD afirmou que hackers atacaram em setembro um provedor de serviços de hospedagem utilizado pelo partido e, aparentemente, copiaram dados de um "pequeno número" de contas de e-mail, a maioria das quais não era utilizada há anos.

"A recente publicação online do que se presume ser uma parte desses dados está sendo investigada", disse o porta-voz. "Uma avaliação preliminar só poderá ser fornecida após a conclusão dessa investigação."

O porta-voz não informou o volume de dados roubados.

A declaração surgiu após uma reportagem do jornal Bild afirmar que mais de 420 mil e-mails vinculados ao partido foram publicados na internet.

Mensagens de figuras importantes da AfD

Segundo o periódico, o material incluía e-mails enviados por figuras do partido, como a colíder Alice Weidel, além de extratos bancários, certificados acadêmicos e listas de filiados.

Indivíduos não identificados publicaram e-mails na internet, alegando ter obtido acesso a cerca de 421 mil e-mails da AfD. A autenticidade do material ainda não foi verificada.

O site que hospedava o material estava fora do ar na tarde desta terça-feira, mas versões arquivadas revelaram um volume de 281 gigabytes de dados sob o título "Registros do próprio partido, sem edição".

Site mostraria visão geral dos e-mails

Um link que circula na internet leva a um site que, supostamente, apresenta uma visão geral dos e-mails que teriam sido obtidos.

Segundo apuração da agência de notícias DPA, o site anônimo foi registrado apenas em meados deste mês. Ele não fornece informações sobre a origem dos dados nem publica o conteúdo dos e-mails, que estariam armazenados em um servidor de download separado.

O vazamento ocorre num momento em que alguns políticos e grupos da sociedade civil pedem o banimento da AfD, por considerá-la uma ameaça à ordem constitucional democrática da Alemanha, acusação que a AfD rejeita e classifica como politicamente motivada.

A sigla tem liderado pesquisas nacionais de intenção de voto e obtido bons resultados em eleições estaduais recentes.

md/ra (DPA, Reuters)